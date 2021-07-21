الصين تسجل ‭22‬ إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 22 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء انخفاضا من 65 حالة في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 20 من الإصابات الجديدة كانت لحالات وافدة من الخارج. وأضافت أن الحالتين اللتين انتقلت إليهما العدوى محليا كانتا في إقليم يونّان الحدودي بجنوب غرب

البلاد.



ورصدت البلاد 23 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 92364 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.





ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.





إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.