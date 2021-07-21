الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تحث أتباعها على تلقى لقاحات كورونا

حثت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية أتباعها على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



جاء ذلك في تعميم يتضمن 12 سؤالا وجوابا حول موضوع التطعيم ضد كورونا.



ولا تتناول الرسالة المؤلفة من أربع صفحات والتي نشرتها صحيفة كاثيميريني اليونانية مساء الثلاثاء الأسئلة الطبية فحسب مثل تأثير التطعيم ضد سلالة دلتا المتحورة للفيروس ، بل تتناول نظريات المؤامرة الشائعة.



وذكرت الرسالة: "لا تحتوي لقاحات فيروس كورونا على رقائق إلكترونية. هذه نظريات غير واقعية تستند إلى حملات تضليل على الإنترنت".



وتتزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في اليونان بشكل حاد في الآونة الأخيرة، في حين أن الطلب على التطعيمات آخذ في الانخفاض.



وسجلت السلطات الصحية اليونانية 3565 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بين سكان البلاد البالغ عددهم 11 مليون شخص.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

