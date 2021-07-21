مصرع 10 أشخاص بانزلاقات طينية فى طاجيكستان

أدت سيول عارمة إلى انزلاقات طينية تسببت بمصرع 10 أشخاص وفقدان شخصين في طاجيكستان، حسب مصادر رسمية .

وتشهد المناطق الجبلية بآسيا الوسطى كل عام حوادث انزلاقات مميتة غالبا في الربيع، تقطع الطرق في المنطقة التي تفتقر إلى بنية تحتية ما يجبر العائلات على إعادة بناء منازلها التي تتدمر بالكامل.

وقالت لجنة الطوارئ: "هطلت أمطار غزيرة في شمال طاجيكستان تسببت بسيول جارفة".

وأضافت أن انزلاق التربة اجتاح الاثنين منطقة سغد الشمالية، وحاصر أشخاصا كانوا يرعون الماشية.

وتابعت: "خلال عمليات البحث، انتشل المسعفون جثث ثمانية رعاة من تحت الوحول.. فيما يستمر البحث عن شخصين آخرين".

وانتشل المسعفون جثتي امرأتين من بين الأنقاض في قرية في المنطقة التي اجتاحتها السيول ودمرت فيها العديد من المنازل.

وأوردت أجهزة الطوارئ أن انزلاق التربة في المنطقة الشمالية قطع الطرق الريفية واقتلع أعمدة الكهرباء ودمر عشرات المنازل والأراضي الزراعية.

وفي مايو قضى تسعة أشخاص جنوب شرق طاجيكستان، في أعقب أمطار غزيرة.

وكان أمر رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، بنشر 20 ألف جندي احتياطي على الحدود مع أفغانستان.

وقال مبعوث طاجيكستان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي حسن سلطونوف، إن بلاده تواجه صعوبة في التعامل مع التحديات الأمنية المتفاقمة، وتحتاج بشدة إلى دعم من حلفائها في المنطقة، وفقا لوكالة أنباء “خاما برس” الأفغانية.

واستشهد سلطونوف بقرار 2013 بين الدول الأعضاء ليتم تنفيذه وتقديم المساعدة في الحدود مع أفغانستان.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طمأن نظيره الطاجيكي في وقت سابق من هذا الأسبوع بالدعم العسكري مع استمرار الانتهاك في شمال أفغانستان المجاورة.

تأتي مخاوف طاجيكستان بعد يوم من تعهد وزراء خارجية أفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان ومبعوث الأمم المتحدة إلى آسيا الوسطى ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتقديم المساعدة لأفغانستان بالتعاون مع الأمم المتحدة خلال مؤتمر عبر الفيديو حول آسيا الوسطى.

وتبادل المشاركون في المؤتمر الآراء حول قضية الأمن الأفغاني وعملية السلام والتطورات الاقتصادية.