الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: واشنطن وبرلين قد تعلنان صفقة تسوية لخلاف «السيل الشمالى 2».. اليوم

السيل الشمالى 2
السيل الشمالى 2

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصادر في برلين وواشنطن، أن الولايات المتحدة وألمانيا قد تعلنان عن اتفاق تسوية لخلاف "السيل الشمالي 2" الأربعاء.

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وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تعارض استكمال خط الأنابيب.

ومشروع "السيل الشمالي – 2" عبارة عن خطين من أنابيب الغاز بطاقة ضخ إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وعارضت الولايات المتحدة بشدة المشروع، وروجت للغاز المسال في الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية، فيما فرضت واشنطن عقوبات على الشركات المنخرطة في المشروع في ديسمبر 2019.

ودعت روسيا مرارا وتكرارا إلى استثناء "السيل الشمالي 2" من سياق أي قضايا سياسية، كونه مشروعا تجاريا مفيدا لروسيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء.

وأعلنت شركة "السيل الشمالي AG"، أنها تتوقع الانتهاء من مد خط الأنابيب في نهاية أغسطس المقبل، رغم كل العراقيل التي وضعت على طريقه.

وكانت وافقت لجنة الاعتمادات في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي على تعديل يلغي قرار الإدارة الأمريكية التراجع عن العقوبات المفروضة على مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أوضح معد التعديل وممثل الحزب الديمقراطي مارسي كابتور، أن "التعديل سيلغي قرار التراجع عن العقوبات على خط الأنابيب المذكور في السنة المالية 2022"، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على التعديل من قبل اللجنة بالإجماع.

يشار إلى أن التعديل يجب أن ينظر في مجلسي النواب و الشيوخ قبل أن يحال إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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