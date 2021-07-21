حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية الأربعاء 21 يوليو 2021

تُقدم عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021 لمواليد الأبراج الفلكية الهوائية على النحو التالي:



حظك اليوم الميزان

مهنيًا: تتحسن الأمور المالية والمعنوية وتحقق المكاسب والربح فتشتغل على الأمور الصعبة فلا تتراجع ولا ترضى بالحلول الوسط.

عاطفيًا: سعادة لافتة في طريقها إليك، وهذا سببه التفاهم التام على العناوين الأساسية مع الشريك والثقة المتبادلة بينكما.

صحيًا: الخضار والفاكهة تعتبر ضرورية في حياتنا اليومية، والاعتماد عليها ضروري.



حظك اليوم الدلو

مهنيًا: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في المرحلة السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل.

عاطفيًا: حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك؛ لأنّ ما يجمعكما قد لا تجده عند أي شخص آخر وخصوصًا في هذه الأيام.

صحيًا: لا تسر عكس التيار وتخالف التعليمات الطبية ولا سيما أن وضعك حرج ودقيق.



حظك اليوم برج الجوزاء

مهنيًا: لا تحاول استفزاز الزملاء في العمل، فذلك سيخلق لك بعض الأعداء والمنافسين الشرسين والحقودين.

عاطفيًا: تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحه وأحلامه، فيقدر لك ذلك وينتظر أقرب فرصة ليعبر لك عن حبه الكبير لك.

صحيًا: تستعين بخبرات بعض الأشخاص في المجال الرياضي لاختيار النوع المناسب لك.

صفات الأبراج الهوائية



الصفات المشتركة بين مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة، أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، و تكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق و عقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليين، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

يتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يحبون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد و الاجتماعيات.

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالإزدواجية الشديدة والمزاج المتقلب ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح، ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيين يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.