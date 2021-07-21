الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أمطار غزيرة تقتل 12 شخصا فى مدينة بوسط الصين

أمطار غزيرة بالصين
أمطار غزيرة بالصين

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) مساء الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي) أن أمطارا غزيرة في إقليم خنان بوسط الصين قتلت 12 شخصا في تشنغتشو عاصمة الإقليم، وأدت إلى نقل حوالي 100 ألف شخص إلى مناطق آمنة.


ورفعت سلطات الأرصاد الجوية المحلية حالة الاستجابة للطوارئ إلى المستوى الأول، في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على الإقليم حتى ليل الأربعاء، وفق ما ذكرته شينخوا.


ويتعرض خنان لعواصف منذ مطلع الأسبوع في موسم أمطار نشط غير معتاد، وهو ما تسبب في فيضان أنهار رئيسية وغرق شوارع 12 مدينة، مما عطل الحياة اليومية لملايين الصينيين.


وتعد هذه الحالة أعلى مستوى تأهب للأحوال الجوية في الصين.


وبثت قناة "سي سي تي في" الحكومية صورا لشوارع المدينة تغمرها سيول جارفة من المياه الموحلة، فيما كان عدد من السكان يدفعون مركباتهم عبر الطرق التي غمرتها المياه.


وقالت هيئة الأرصاد الجوية في تشنغتشو، إنه أعلى معدل متساقطات يومي منذ بدء تسجيلها قبل 60 عاماً.


وأظهرت صور أخرى نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ركاباً وصل منسوب المياه إلى مستوى أكتافهم في إحدى حافلات مترو تشنغتشو، كما وقف بعضهم على المقاعد. وفي مقطع فيديو آخر، قام رجال الإنقاذ بإجلاء الركاب في الظلام.


ولم تتمكن وكالة "فرانس برس" من التحقق من صحة هذه الصور التي التقطتها وسائل الإعلام المحلية.


وأدى سوء الأحوال الجوية إلى انهيار منازل ومصرع شخص واحد على الأقل كما فقد اثنان آخران، بحسب صحيفة الشعب.


كما أوردت وسائل إعلام محلية مقتل شخصين آخرين بعد انهيار جدار.


ولم يتم الإعلان عن أي حصيلة رسمية حتى الآن.


تم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص بشكل احترازي في الأيام الأخيرة، وفق ما ذكرت الثلاثاء السلطات المحلية التي قدرت الخسائر في وقت سابق بعدة ملايين من اليورو.


وتشهد الصين كل صيف فيضانات بسبب الأمطار الموسمية والعام الماضي، دمرت فيضانات غير مسبوقة في جنوب غرب البلاد الطرق وأدت إلى إجلاء عشرات آلاف السكان.

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