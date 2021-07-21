«آبل» ترجئ عودة موظفيها للعمل المكتبى حتى أكتوبر 2021

أفادت مصادر مطلعة بأن شركة "آبل" بصدد تأجيل الموعد النهائي لعودة موظفيها إلى المكاتب لمدة شهر على الأقل حتى أكتوبر المقبل، بسبب ظهور طفرات جديدة من "كوفيد 19" في العديد من الدول.

وذكرت مصادر لوكالة "بلومبيرج" للأنباء شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن شركة "آبل" ستخطر موظفيها قبل شهر على الأقل من العودة إلى المكاتب.

وأصبحت الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" واحدة من أوائل عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة الذين يؤخرون خطط العودة إلى الوضع الطبيعي مع استمرار انتشار "كوفيد 19" في جميع أنحاء العالم وتفشي الحالات التي يزيد بها مستوى العدوى بشدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك في يونيو الماضي، إن الموظفين يجب أن يبدأوا في العودة إلى المكاتب أوائل سبتمبر المقبل لمدة 3 أيام على الأقل في الأسبوع.

وأشار كوك في مذكرة داخلية إلى توافر اللقاحات وانخفاض معدلات الإصابة.

يذكر أن تقارير صحفية ذكرت أن شركة "أبل" الأمريكية لتصميم وتصنيع الإلكترونيات ومنتجات برامج الحاسوب، ألزمت بعض موظفيها بارتداء كاميرات على أجسامهم أثناء ساعات العمل الخاصة بهم لمنع حدوث تسريبات بشأن منتجاتها وإصداراتها الجديدة.

وأكد موقع "جادجيتس 360" الإلكتروني، أن هذه الخطوة تأتى عقب قيام إحدى موظفي الشركة، والذي عمل لديها لأكثر من عقد كامل بتسريب معلومات تجارية سرية للإعلام في مقابل الحصول على تغطية مالية لمشروع ناشئ لاستثمار أمواله.

وأضاف الموقع، أن قرار الشركة باختيار بعض موظفيها يرجع إلى رغبتها في منع أي تسريبات خاصة بمنتجاتها الجديدة من "الآيفون" و "الاير بودز" والأيباد واللاب توب.



وأوضحت التقارير، أن هذه القواعد الجديدة للعمل في مقر شركة أبل لا يشمل جميع الموظفين، إلا أنها لم تحدد نوعيه هؤلاء الموظفين المطالبين بهذا الأجراء الجديد.

يشار إلى أن الإصدار الجديد من الهواتف المحمولة، والذي يحمل اسم "أيفون 13" يتوقع أن يصدر في شهر سبتمبر القادم، بالإضافة إلى أن هذه الإصدارات الجديدة تعرضت بالفعل للتسريب حول نوعية الموديلات وهي "أيفون ميني" و"أيفون 13" و"أيفون 13 برو" و"أيفون برو ماكس"، وتصل السعة التخزينية لهذه الهواتف الجديدة إلى تيرا بايت، بالإضافة إلى تكنولوجيا استشعار عن بعد عن طريق الضوء.