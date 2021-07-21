الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت: 1043 إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى الكويت
كورونا فى الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 387 آلف و912في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى  2247.


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتهابالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".


وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 323 حالة.
 

وعن حالات الشفاء، قال السند أنه تم تسجيل 1317 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 369 آلف و737حالة.

 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
 


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

الأكثر قراءة

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

منصة الكهرباء الموحدة.. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021

مصدر أمنى يكشف حقيقة هدم بلطجية لمنزل بالقوة فى رشيد

الصحة: الرضاعة الطبيعية تساعد فى الوقاية من سرطان الثدى

«آبل» ترجئ عودة موظفيها للعمل المكتبى حتى أكتوبر 2021

رابط التقديم للصف الأول الثانوى وآخر موعد لتسجيل تنسيق الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 

الدفاعات السورية تحبط هجومًا إسرائيليًا على حلب