الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبيى يدين هجوم «داعش» الإرهابى فى الصدر

هجوم داعش فى الصدر
هجوم داعش فى الصدر

أدان الاتحاد الأوروبي مجدداً بأشد العبارات تفجيرًا نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي واستهدف سوقًا في مدينة الصدر العراقية، مما خلف عشرات الضحايا والمُصابين.


جاء ذلك في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشئون الخارجية للاتحاد، قال فيه "إننا نعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
 

وكرر الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للسلطات العراقية في محاربة الإرهاب والتزامه الثابت بعمل التحالف الدولي ضد "داعش".
 

وسيواصل الاتحاد الأوروبي الوقوف بثبات إلى جانب العراق وشعبه في دعم أمن البلاد واستقرارها بحسب البيان.
 
وكانت أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الثلاثاء، الحصيلة النهائية لضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة الصدر والتي بلغت مقتل 30 عراقيًا وإصابة 50 آخرين.

 

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه "في إطار المتابعة الدقيقة لتفاصيل الحادث الإجرامي الذي وقع في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، يوم أمس، وراح ضحيته عدد من الأبرياء الآمنين، ولاحقًا للمعلومة الأولية التي أعلنتها خلية الإعلام الأمني بشأن التفجير الإرهابي، تود الخلية أن تبين أنه وبعد إكمال التقارير الفنية لخبراء المتفجرات والأدلة الجنائية وإجراء الكشوفات الفنية لمسرح الجريمة، أن التفجير كان بسبب إرهابي انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا؛ ما أدى لاستشهاد 30 مواطنًا وإصابة 50 آخرين".

 

وأضافت الخلية، "ومن جانبها شرعت الاجهزة الاستخبارية في جمع المعلومات الدقيقة لمتابعة العناصر الإرهابية المجرمة التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم بعد أن اقترفت أيديهم هذا الاعتداء الغاشم".

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وائل لطفي

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