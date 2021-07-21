«الصحة السعودية»: لا وفيات بين صفوف ضيوف الرحمن

أكدت وزارة الصحة السعودية أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة وأنه لم تسجل اليوم أي حالات مصابة بفيروس "كورونا" أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة، فيما لم تُسجل أي وفيات بين حجاج بيت الله الحرام.



وقال متحدث الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي - في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية - إن الحجاج أدوا اليوم مناسكهم بكل يسر تواكبهم الخدمات الصحية سواء كانت عيادات أو مراكز أو خدمات متنقلة أو أعمال فرق ميدانية لتقديم الرعاية لهم.



وأشار إلى أن العمل التطوعي الصحي أتيح هذا العام وفق ضوابط مهنية وتدريب وإشراف على المهام التي يقدمها المتطوعون والمتطوعات، معتبرا إسهاماتهم إضافة لرصيد المملكة في مجال التطوع التي تمتد عبر المواسم من خلال مشاركة المئات في الحج عبر الانضمام للفرق الصحية المشاركة.



وأبدى متحدث الصحة تفاؤله بتحقيق موسم حج خالٍ من الأوبئة في ظل التخطيط والتنظيم والتنفيذ المواكب لجميع المناسك.



وأكد أن المستشفيات والتجهيزات المواكبة سواء الإسعافية أو الوقائية أو العلاجية جهزت بأعلى المستويات لمواجهة مختلف الحالات الصحية اليسيرة منها أو المعقدة أو المتقدمة أو الطارئة مدعومة بتخصصات متعدد وتقنيات متقدمة.



من جانبه، أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب، أن حجاج بيت الله الحرام عادوا إلى مشعر منى بعد أن أتموا الوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة، وأدوا طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة بيسر وسهولة، لتكتمل بذلك المرحلتان الأولى والثانية من خطط أمن الحج.. وجرى مباشرة تنفيذ المرحلة الثالثة المتعلقة بإقامة الحجاج في مشعر منى اليوم وخلال أيام التشريق التي يقومون فيها برمي الجمرات الثلاث، وفق عمليات التفويج المعتمدة، والخطط والتنظيمات التي تكفل تحقيق التباعد المكاني المحدد في الإجراءات والتدابير الصحية الاحترازية.



وأكد أن الجهات المشاركة مستمرة في تنفيذ مهامها لتقديم الخدمات كافة وتوفيرها لحجاج بيت الله الحرام خلال إقامتهم في مشعر منى حتى مغادرتهم منها ثالث أيام التشريق، وتنظيم أدائهم شعيرة رمي الجمرات.



وكشف العقيد الشلهوب عن أن عدد المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج الذين تم رصدهم وإيقاع العقوبات بحقهم بلغ 356 مخالفاً، مؤكداً أهمية الالتزام بتعليمات وأنظمة الحج التي تنتهي في الثالث عشر من شهر ذي الحجة.



وأوضح أنه لم تسجل أي حوادث تخص السلامة في الحج ، داعياً إلى ضرورة تطبيق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالأعداد المحددة خلال التجمعات العائلية وغيرها في موسم العيد.