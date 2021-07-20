الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

الدين لله

هل يجوز التصدق بالأضحية كاملة دون أكل منها؟.. علي جمعة يجيب

د. علي جمعة
د. علي جمعة

قال الدكتورعلي جمعة مفتي الجمهورية السابق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الأكل من الأضحية ليس واجبًا، بل مباح عند جمهور العلماء؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيره عند الشيخين -واللفظ لمسلم- لما قَالُوا للنبي (ص): نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ -وهم الواردون على المدينة من ضعفاء الأعراب حتى يكثر الناس من التصدق عليهم باللحم مواساة لهم-، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا».

أضاف المفتي السابق أن الجمهور حمل هذه الأوامر على الندب أو الإباحة؛ لورودها بعد الحظر، ويمكن أن يحتج لهم أيضًا بما رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه واللفظ له عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا» فإن تعليق الأمر على الاختيار من القرائن الصارفة له عن الوجوب.

وبناءً على ما سبق، أكد الدكتورعلي جمعة، إنه يجوز التصدق بالأضحية كاملة دون أكلٍ منها.

وأوضح جمعة أن من شروط سنة الأضحية:

1- إسلام المضحي.

2- وغناه، ومقياسه عند الحنفية: ملكه لنصاب الزكاة زائدًا عن حاجته الأصلية، وعند المالكية: ألَّا يحتاج المضحي لثمنها في ضرورياته في عامه، وعند الشافعية: ملكه ما يحصل به الأضحية زائدًا عما يحتاج إليه في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها.

3- وانفرد المالكية بشرط لسنية الأضحية، وهو ألَّا يكون الشخص حاجًّا، فالحاج عندهم لا يطالب بالتضحية شرعًا، سواء أكان بمنًى أم بغيرها، وغير الحاج هو المطالب بها وإن كان معتمرًا أو كان بمِنًى.

الدكتورعلي جمعة مفتى الجمهورية الاضحية جمهور العلماء أمانة دار الإفتاء

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