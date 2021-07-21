الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حقوق إنسان» النواب تثمن الإفراج عن 2075 من نزلاء السجون

طارق رضوان
طارق رضوان

ثمن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن 2075 من نزلاء السجون والعفو عن باقى العقوبة للمستحقين بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو.

وقال "رضوان "، فى بيان له أصدره منذ قليل، إن هذا يؤكد أن الرئيس السيسى أب لكل المصريين، وأنه يسعى دائما الى ادخال الفرحة والسرور على جميع المصريين، مؤكدا أن هذا القرار من الرئيس السيسى لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصرى بصفة عامة ومن اهالى واسر المساجين بصفة خاصة 

 

تجدر الاشارة إلى أنه تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بـ "عيد الأضحى المبارك، والذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو"، قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2075 نزيلاً 

ويأتى ذلك استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.

وكان قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2075 نزيلا.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بـ "عيد الأضحى المبارك، والذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو" .

يأتى ذلك استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.

الرئيس السيسي الشعب المصري عيد الأضحى المبارك قطاع السجون 2075 من النزلاء جميع المصريين

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وائل لطفي

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