الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«القابضة للسياحة»: «حياة كريمة» نقلة قوية فى مجال التنمية

ميرفت حطبة
ميرفت حطبة

قالت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن مبادرة حياة كريمة تعد نقلة قوية في مجال التنمية التي أحدثتها الدولة.

وأضافت حطبة في تصريح لـ"الدستور" أن المبادرة تسهم في تطوير المناطق المحرومة من الخدمات ما يعمل على رفع كفاءة البنية التحتية في هذه المناطق. 

وتستهدف مبادرة حياة كريمة تغطية 660 قرية في الصعيد بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العام المالي المقبل، وكذا إنشاء 5.5 ألف فصل دراسي في 413 قرية، واستكمال وإنشاء 19 مستشفى، وإنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة و602 وحدة صحية و224 نقطة إسعاف في 749 قرية، علاوةً على تطوير ورفع كفاءة حوالي 91 ألف منزل في 750 قرية، وتأهيل وتدبيش ترع بطول 1505 كم في 544 قرية.

ويصل نصيب محافظات الصعيد من مبادرة "حياة كريمة"، إلى 94% من سكان قرى المرحلة الأولى (375 قرية) في محافظات الصعيد، بـ 334 قرية، لافتاً إلى أن الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة في المبادرة، و97.3% من مشروعات الصرف الصحي، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، و90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها، و85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.

وتأتى مبادرة "حياة كريمة" فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها رئيس الجمهورية في فبراير 2016، لتجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف، وتعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري.

مستوى فصل منزل الصرف الصحي الفن محافظ تطوير الدولة جمهور صحي رئيس مجلس إدارة

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وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

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