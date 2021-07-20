الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا

سجلت الجزائر اليوم الثلاثاء أكبر حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا المستجد، بعدما رصدت وزارة الصحة 23 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 5 وفيات عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك الإجمالي إلى3 آلاف و979.



وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1298 إصابة جديدة عن يوم أمس، بارتفاع 121 حالة عن يوم أمس، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 155 ألفا و784.



وأشارت الوزارة إلى تماثل 704 حالات جديدة للشفاء، وهو ما يرفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 107 آلاف و41 فيما يتواجد 45 مصابا بالعناية المركزة.

أصدرت منظمة الصحة العالمية، تحديثًا يستند إلى توصيات فريق الخبراء الاستشاري للمنظمة المعني بالتلقيح ضد كورونا، ويتعلق بالفئات ذات الأولوية في التطعيم، خاصة في البلدان التي تمتلك كميات محدودة من لقاحات المضادة للفيروس.

ووسعت المنظمة من الفئات المدرجة في المرحلة الثانية من التطعيم، مع الأخذ في الاعتبار أحدث الأدلة والبيانات التي أصبحت متاحة من التجارب السريرية، لتشمل النساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من ظروف صحية خاصة إضافة إلى ما يخص النساء المرضعات.

وذكرت المنظمة الدولية أن الدلائل تشير إلى أن النساء الحوامل أكثر عرضة لخطر الإصابات الشديدة بـ"كورونا"، كما تم ربط عدوى كورونا أثناء الحمل بزيادة خطر الولادة المبكرة والأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة، مشيرة إلى أنه يتم وضع النساء الحوامل في المرحلة الثانية من السيناريوهات الوبائية لخارطة طريق تحديد أولويات التطعيم، وفقًا لتوصيات فريق الخبراء الاستشاري، لا سيما النساء الحوامل في سن أعلى والمصابات بأمراض مصاحبة.

وبالنسبة للنساء المرضعات، أوضحت المنظمة أنه لا يوجد حتى الآن سوى القليل من الأدلة حول ما إذا كانت النساء المرضعات معرضات لخطر الإصابة بالأعراض الحادة لفيروس كورونا، منوهة إلى أن بعض الدراسات قصيرة المدى افترضت عدم وجود خطر على الرضع من تحصين الأمهات المرضعات، كما تشير البيانات المحدودة المبكرة إلى أن الحماية من اللقاح قد تمنح من الأم إلى الطفل.