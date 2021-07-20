«عبد الباسط»: قطاع التأمين يشهد طفرة تنموية خلال الفترة الجارية

قال الخبير التأميني أحمد عبد الباسط إن قطاع التأمين يعد أحد الأدوات المهمة لتنمية الاستثمارات.

وأضاف عبد الباسط في تصريح لـ"لدستور" أن قطاع التأمين يشهد طفرة تنموية خلال الفترة الجارية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الحكومية فيه تبلغ نحو ٦٠ مليار جنيه.

وكان باسل الحيني رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين، قد كشف خلال الجمعية العامة للشركة القابضة أن الشركة لديها استراتيجية شاملة ومتكاملة في قطاع التأمين وإدارة الأصول العقارية والاستثمارات المالية.

وأكد أن خطة الشركة في قطاع التأمين تركز على تعزيز الريادة في السوق سواء في تأمين الممتلكات أو تأمينات الحياة، وزيادة الحصة السوقية بالتوازن مع تحقيق الربحية.

وأشار إلى فلسفة القابضة للتأمين التي تستند إلى التعاون والتكامل الأمر الذي يساهم في زيادة حجم السوق التأمينية بما يصب في مصلحة القطاع التأميني بشكل خاص والاقتصاد القومي بشكل عام، وأن قطاع التأمين يعد محورًا رئيسيًّا في دعم الشمول المالي وتحقيق استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي، كما أنه أحد أهم الوسائل لزيادة المدخرات والاستثمارات العامة والخاصة وأصبح ضرورة ومقياسًا لحضارة الأمم، لما يقدمه من فوائد اقتصادية واجتماعية، ويساهم في دفع عجلة النمو.