«أبوبكر»: الحكومة تستهدف تنشيط سوق العقارات

قال المهندس أيمن أبو بكر رئيس شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% تسهم في تنمية السوق ما يعمل على زيادة المبيعات.

وأضاف أبو بكر في تصريح لـ"الدستور" أن الحكومة تستهدف تنشيط السوق العقارية.

وفي وقت سابق، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل الاجتماعي، إن المبادرة التى أطلقها البنك المركزي للتمويل العقارى رسمياً تعد غير مسبوقة، كون سعر الفائدة الذى لا يتجاوز 3% غير موجود في أي مكان في العالم، وعلى مدد تصل إلى ثلاثين عاما".

وأضافت “مى عبدالحميد”: "بدأنا في عام 2014 بمبادرة بفائدة 7%، وانتهت أواخر 2019 ثم أعقبها مبادرة أخرى بفائدة 8% على عشرين عاماً بقيمة 50 مليار جنيه ما زالت سارية إلى الآن لكن بأسعار تخص الوحدات أعلى من المبادرة الجديدة".

وكشفت عبدالحميد، أن المبادرتين السابقة والحالية ساريتين بإجمالي 150 مليار جنيه، متاحة للسوق العقارية لمستويات الدخل المختلفة.