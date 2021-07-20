الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أبوشبانة: مبادرة الـ«3%» تسهم فى تنشيط سوق العقارات

المهندس أحمد أبو
المهندس أحمد أبو شبانة رئيس شركة إيجيكو

قال المهندس أحمد أبو شبانة رئيس شركة إيجيكو إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير؛ إن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% تسهم في تنشيط السوق العقارية. 

وأضاف أبو شبانة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحكومة تعمل علي تنمية السوق العقارية عبر عدة مبادرات مهمة.

من جانبها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل الاجتماعي، في وقت سابق، إن المبادرة التى أطلقها البنك المركزي للتمويل العقارى تعد غير مسبوقة، كون سعر الفائدة الذى لا يتجاوز 3% غير موجود في أي مكان في العالم، وعلى مدد تصل إلى ثلاثين عاما".

وأضافت “مى عبدالحميد”: "بدأنا في عام 2014 بمبادرة بفائدة 7%، وانتهت أواخر 2019  ثم أعقبها مبادرة أخرى بفائدة 8% على عشرين عاماً بقيمة 50 مليار جنيه ما زالت سارية إلى الآن لكن بأسعار تخص الوحدات أعلى من المبادرة الجديدة".

وكشفت عبدالحميد، أن المبادرتين السابقة والحالية ساريتين بإجمالي 150 مليار جنيه، متاحة للسوق العقارية لمستويات الدخل المختلفة.

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