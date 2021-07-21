حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج المائية الأربعاء 21 يوليو 2021

تقدم عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021 لمواليد الأبراج الفلكية المائية على النحو التالي:

حظك اليوم الحوت

مهنياً: لا تدع مشاكل العمل تتراكم عليك وجد لها حلولاً في الوقت المناسب، لأن الضغوط قد تمنعك لاحقاً من التفرغ لها.

عاطفياً: مشاعر الغيرة تتحرك في قلب الحبيب مما يدخل السرور إلى قلبك معتبراً أنه يحبك جداً، لكن ذلك لن يكون في مصلحة العلاقة على المدى المنظور.

صحياً: حاول أن تخرج من البيت وتنظم سهرة مع الأصدقاء تمارس فيها هوايتك في الرقص.

حظك اليوم العقرب

مهنياً: تعزم على تغيير حياتك للتخلص من كل ما يزعجك ويعيق حركتك في العمل لتبرهن للجميع أنك صاحب إرادة صلبة.

عاطفياً: تشعر أن الوقت قد حان لوضع حد نهائي لحالة التردد أو عدم الثبات في أسس حياتك العاطفية، وتجتهد لوضع أسس جديدة متينة.

صحياً: الأولوية في حياتك إلى جانب حياتك المهنية والعائلية يجب أن تكون لوضعك الصحي لا لشيء آخر ثانوي.

حظك اليوم السرطان

مهنياً: يسهم أحد الزملاء في تحسين وضعك المادي، عليك تحضير الشروط المناسبة لطرحها على المعنيين اليوم قبل الغد.

عاطفياً: تتوالى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على ترسيخ علاقتك بالشريك بما يتناسب مع طموحاتكما.

صحياً: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك، حذار ما ينتظرك في الأيام المقبلة فهي قد تحمل الكثير من المفاجآت.

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبيرة، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

ويتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

كما أنهم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنه من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، والتي تتأثر من أقل الأشياء.