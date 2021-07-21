حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 21 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل

مهنيًا: لن يقف أحد في وجه طموحاتك الكبيرة، ولن يثنيك أي عائق عن التقدم بخطى ثابتة بغية الوصول إلى خط النهاية وجني الأرباح.

عاطفيًا: قد تحقق بعض الرغبات ويؤدّي المحيط دورًا كبيرًا في حماية العلاقة الناشئة، ويساعدك على تخطي العقبات التي يمكن أن تعترض طريقك.

صحيًا: تبذل قصارى جهدك لتبرهن للجميع أنك قادر على حماية نفسك من الأمراض.

ومن مشاهير هذا البرج جومانا مراد

حظك اليوم برج الثور

مهنيًا: يحالفك الحظ ويحمل إليك هذا اليوم مفاجأة سارّة أو لقاءً استثنائيًّا أو خبرًا جديدًا يفرح قلبك ويطمئن خاطرك.

عاطفيًا: راحة واضحة في العلاقة بالشريك جرّاء الاتفاق الكامل والصادق بينكما على الكثير من الأمور وخصوصاً تلك الحساسة جدًا.

صحيًا: تحاول التلهي بأي شيء يبقيك بعيداً عن الهموم والمتاعب والبقاء بصحة جيدة.

ومن مشاهير هذا البرج آل باتشينو.

حظك اليوم برج الجوزاء

مهنيًا: لا تحاول استفزاز الزملاء في العمل، فذلك سيخلق لك بعض الأعداء والمنافسين الشرسين والحقودين.

عاطفيًا: تهمك مصلحة الحبيب، وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحه وأحلامه، فيقدر لك ذلك وينتظر أقرب فرصة ليعبر لك عن حبه الكبير لك.

صحيًا: تستعين بخبرات بعض الأشخاص في المجال الرياضي لاختيار النوع المناسب لك.

ومن مشاهير هذا البرج راغب علامة.

حظك اليوم السرطان

مهنيًا: يسهم أحد الزملاء في تحسين وضعك المادي، عليك تحضير الشروط المناسبة لطرحها على المعنيين اليوم قبل الغد.

عاطفيًا: تتوالى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على ترسيخ علاقتك بالشريك بما يتناسب مع طموحاتكما.

صحيًا: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك، حذار ما ينتظرك في الأيام المقبلة فهي قد تحمل الكثير من المفاجآت.

ومن مشاهير هذا البرج مجدي يعقوب.

حظك اليوم الأسد

مهنيًا: يوفر لك هذا اليوم طاقة إيجابية، ولن تعاكسك بعض الأمور في العمل، ولا تعرف كيف تتعامل معها.

عاطفيًا: قد تكون أهملت بعض المواضيع العاطفية، لكنّ المجال ما زال متاحًا لتلافي الأسوأ.

صحيًا: الحل الوحيد لتحريك العضلات القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة

ومن مشاهير هذا البرج هاني سلامة.

حظك اليوم العذراء

مهنيًا: من المؤسف ما وصلت إليه حالتك، بسبب عدم مبالاتك بكل ما يدور حولك من أمور أخطأت في تقدير حساباتك لها.

عاطفيًا: تتمتع بقدر عالٍ من المنطق والنزاهة في تقييم الشريك حتى لو كان مخطئًا، وتحاول أن تستوعبه في أصعب الظروف.

صحيًا: تتحمل الآلام التي تنتابك بصمت بغية ألا تثير قلق العائلة، أنت فعلًا إنسان رائع.

ومن مشاهير هذا البرج كيت وينسليت.

حظك اليوم الميزان

مهنيًا: تتحسن الأمور المالية والمعنوية وتحقق المكاسب والربح فتشتغل على الأمور الصعبة فلا تتراجع ولا ترضى بالحلول الوسط.

عاطفيًا: سعادة لافتة في طريقها إليك، وهذا سببه التفاهم التام على العناوين الأساسية مع الشريك والثقة المتبادلة بينكما

صحيًا: الخضار والفاكهة تعتبر ضرورية في حياتنا اليومية، والاعتماد عليها ضروري.

ومن مشاهير هذا البرج منة شلبي.

حظك اليوم العقرب

مهنيًا: تعزم على تغيير حياتك للتخلص من كل ما يزعجك ويعيق حركتك في العمل لتبرهن للجميع أنك صاحب إرادة صلبة.

عاطفيًا: تشعر أن الوقت قد حان لوضع حد نهائي لحالة التردد أو عدم الثبات في أسس حياتك العاطفية، وتجتهدين لوضع أسس جديدة متينة

صحيًا: الأولوية في حياتك إلى جانب حياتك المهنية والعائلية يجب أن تكون لوضعك الصحي لا لشيء آخر ثانوي.

ومن مشاهير هذا البرج جستين بيبر.

حظك اليوم القوس

مهنيًا: تفتح صفحة مثمرة ونشيطة تحمل معها تحسن بالمعنويات والظروف ونوعية الوقت مرحلة تقوي حضورك تحمل معها الكثير من الحظوظ.

عاطفيًا: تدخلاتك تسبب المتاعب للحبيب فكن حذرًا وإلا فإنك لن تلبث أن تصبح وحيدًا ومنزويًا لا يتقرب منك أحد.

صحيًا: اضطراب في المعدة أو شعور بآلام خفيفة في الظهر ما يستدعي زيارة الطبيب على عجل.

ومن مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.

حظك اليوم الجدي

مهنيًا: إطلاق الأحكام العشوائية بحق الزملاء ليس من شيمك، فأنت تتمتع ببعد نظر متميز وتقيّم الناس وفقًا لمعاشرتك لهم.

عاطفيًا: لا تخضع لمتطلبات الحبيب قبل أن تتأكد من إمكاناتك وإلا وضعت نفسك أم موقف محرج لن تعرف كيف تتخلص منه.

صحيًا: يجب أن تكون معتدلًا في كميات المأكولات التي تتناولها في كل وجبة.

ومن مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.

حظك اليوم الدلو

مهنيًا: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في المرحلة السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل.

عاطفيًا: حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك، لأنّ ما يجمعكما قد لا تجده عند أي شخص آخر وخصوصاً في هذه الأيام.

صحيًا: لا تسر عكس التيار وتخالف التعليمات الطبية ولا سيما أن وضعك حرج ودقيق.

ومن مشاهير هذا البرج شيريهان.

حظك اليوم الحوت

مهنيًا: لا تدع مشاكل العمل تتراكم عليك وجد لها حلولًا في الوقت المناسب؛ لأن الضغوط قد تمنعك لاحقًا من التفرغ لها.

عاطفيًا: مشاعر الغيرة تتحرك في قلب الحبيب مما يدخل السرور إلى قلبك معتبرًا أنه يحبك جدًا، لكن ذلك لن يكون في مصلحة العلاقة على المدى المنظور.

صحيًا: حاول أن تخرج من البيت وتنظم سهرة مع الأصدقاء تمارس فيها هوايتك في الرقص.

من مشاهير هذا البرج وائل كفوري.