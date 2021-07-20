الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«اتحاد المستثمرين»: توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا

محرم هلال
محرم هلال

قال الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن القارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية والبشرية، مؤكدًا أنها أسواقها شبيه جدًا للسوق المصري في المزايا.

وأضاف هلال، أن أعضاء الاتحاد يعتزمون زيادة الاستثمارات المصرية في الأسواق الأفريقية خلال الفترة المقبلة، وخاصة في السوق الليبي، لافتًا إلى أن اتحاد المستثمرين وقع بروتوكول تعاون مع احدي المؤسسات التجارية الليبية، متوقعًا زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الفترة القادمة.

وأوضح أن الاتحاد يعتزم إنشاء فرع هناك للمستثمرين في ليبيا، مثمنا جهود الحكومة المصرية في المنطقة العربية والأفريقية.

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