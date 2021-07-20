10 أنواع.. فواكه لا يجب حفظها في الثلاجة

تسعى الكثير من ربات البيوت إلى تخزين الفاكهة في الثلاجة، وذلك اعتقادا منها أنها تحافظ عليها من العفن أو التلف، ولكن هناك بعض الفواكه التي يمكن أن تتلفها الثلاجة، ومن الأفضل وضعها على الأسطح خارج الثلاجة.

لذا قدم خبراء التغذية بموقع "healthybuilderz" الطبي قائمة الفواكه التي لابد أن تترك خارج الثلاجة.

الكرز:

يحتوي الكرز على "نواة" كبيرة، وهو شيء يمكنه امتصاص درجة الحرارة الباردة داخل الثلاجة، نتيجة لذلك، يمكن أن يتلف الكرز من الداخل، مما يجعله بلا نكهة.

الخوخ:

تمامًا مثل الكرز، فإن الخوخ معرض بشدة لأضرار البرد بسبب النواة الكبيرة التي يحتوي عليها، حيث أكد خبراء التغذية أن تخزين الخوخ في الثلاجة يمكن أن يجعله أقل متعة للاستهلاك.

المانجو:

لا يمكنك الحصول على المانجو الناضجة طوال الوقت، ولهذا قد يكون من المغري جدًا الاحتفاظ بها داخل الثلاجة في جميع الأوقات، ومع ذلك فهي تحتوي على النواة بداخلها، ويمكن أن يؤدي تبريد المانجو الناضج في الثلاجة إلى تركها ضعيفة وباهتة بشكل عام، لذا احتفظ بالمانجو الناضج خارج الثلاجة حتى تستمتع بهذه الأطعمة الاستوائية بشكل أفضل.

البطيخ:

يقول الخبراء إن الاحتفاظ بالبطيخ غير المقطّع في الثلاجة ليس فكرة جيدة، وهذا لأن القيام بذلك يمكن أن يدمر بعض مضادات الأكسدة.

الفراولة:

يعلم البعض أن عمر الفراولة قصير جدًا ، ولهذا من الجيد تناولها في أسرع وقت ممكن، ويعد تبريدهم لعدة أيام أمرًا محظورًا إذا كنت ترغب في الاستفادة من جميع مضادات الأكسدة الخاصة بها.

التوت البري:

تمامًا مثل الفراولة، فإن العمر الافتراضي للتوت الأزرق قصير، لذا يوصى باستهلاك التوت البري الطازج خلال يوم أو يومين من شرائه.

التفاح:

لا يجب أن تضع التفاح في الثلاجة، ففي درجات الحرارة المنخفضة، يطلق التفاح نوعًا معينًا من الغاز يمكنه تسريع نضج الفواكه والخضروات القريبة منه.

الافوكادو:

من الأفضل وضع الأفوكادو غير الناضج على الأسطح بدلاً من وضعها داخل الثلاجة إذا كنت تريد أن تنضج بمعدل أسرع بكثير.

البرتقال:

ليس من الجيد تخزين البرتقال داخل الثلاجة، لن ذلك يؤدي إلى فقدان النكهة المميزة للبرتقال، بالإضافة إلى انخفاض الفوائد الخاصة به.

الليمون:

أكد خبراء التغذية، أن الاحتفاظ بالليمون داخل الثلاجة سيؤدي فقط إلى فقدان الكثير من نكهته الحمضية.