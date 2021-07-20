رئيس مركز «كفر شكر» يتفقد وحدات الملاحة النهرية حفاظًا على أرواح المواطنين

تفقد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، وحدات الملاحة النهرية فى نطاق المركز والمدينة للتأكد من مدى سلامتها وجاهزيتها للعمل ووجود معدات وأطواق نجاه وسترات وطفايات حريق ورخص سارية للسائقين ومعاونيهم والتأكد من كل إجراءات التراخيص الملاحية والصلاحيات الفنية واشتراطات الأمان والسلامة العامة وأعداد الحمولات حفاظًا على أرواح المواطنين وضمان سلامتهم ومتابعة صلاحية المرسى، بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأكد رئيس المركز والمدينة أننا نتابع ملف وحدات الملاحة النهرية فى غاية الأهمية تحسبًا لعدم حدوث حوادث مرتقبة ونوليه أهمية كبيرة لكونه يتعلق بحياة المواطنين فى عرض نهر النيل ومسئوليتنا أن نراجع كل تراخيص سائقي تلك الوحدات النهرية ونعمل على تأمينهم وتوافر كل عناصر الأمان لضمان سلامة رحلاتهم ومتابعة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والمرور الدوري بصفة مستمرة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة فى تصريحات خاص لـ"الدستور"، أنه توجد لجنة مشكلة من نواب المركز والمدينة والتفتيش المالي والرقابة والمتابعة وقسم الملاحة الداخلية بمجلس المدينة للمرور والتفتيش الدوري على الوحدات النهرية للتأكد من سريان التراخيص الملاحية والصلاحية الفنية، وكذلك تراخيص أطقم القيادة وتوفر جميع أدوات السلامة العامة للنجاة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه يوجد بالمدينة عدد 5 وحدات نهرية، الأولى أمام مجلس المدينة وتستخدم نزهة عامة كما يوجد عدد وحدتين نهريتين خلف مركز شرطة كفر شكر تعملان على نقل المواطنين من المدينة إلى قرية كفر ميت العبسي مركز قويسنا بمحافظة المنوفية وكذلك يوجد اثنين وحدة نهرية تعملان لنقل الركاب بين قرية كفر أبو قصيبة بكفر شكر وقرية تفهنا العزب مركز زفتي بمحافظة الغربية، مشددا على أنه لا تهاون فى أي مخالفة ضد القانون أو تعرض حياة المواطنين للخطر وتطبيق القانون على الجميع دون محسوبيات.