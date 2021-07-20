الثلاثاء 20 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى يهنئ رئيس المجلس الرئاسى الليبى بعيد الأضحى

السيسي و محمد المنفي
السيسي و محمد المنفي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً له ولليبيا وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وقد أعرب محمد المنفي من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، ومعرباً عن شكر وتقدير الشعب الليبي لمواقف مصر قيادة وشعباً الداعمة لبلاده، باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

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