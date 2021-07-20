4 مصابين في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلان شقيقان بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي عند الكيلو 110 اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مع نفسها عند الكيلو 110 اتجاه الإسكندرية، مما نتجت عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

المصابون هم: وفاء عز الدين زينهم 39 عاما، زياد عصام حسين فتح الله 20 عاما، عمرو رامي محيى الدين 12 عاما، حمزة رامي محيى الدين، 9 سنوات، جميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة، مصابين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كما شهدت محافظة البحيرة مصرع موظف في محطة رفع مياه الشرب بالرحمانية بمحافظة البحيرة، غرقًا بحوض الأمونيا بالمحطة، وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بالرحمانية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الرحمانية المركزي يفيد بوصول موظف بمحطة رفع مياه الشرب بالرحمانية جثة هامدة وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وفاة "إبراهيم أحمد إبراهيم محمود السيد"، 22 عامًا، "فني بالمحطة "، ومقيم بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، غرقًا جراء سقوطه بحوض الأمونيا بمحطة رفح مياه الشرب بالرحمانية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.