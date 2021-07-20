الانسحاب الأمريكى أبرزها.. ملفات يناقشها رئيس الوزراء العراقى فى واشنطن

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، اليوم الثلاثاء، أهمية زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن.

وأشارت اللجنة إلى أن الوفد العراقي سيحمل ملفات عدة، من بينها جدولة انسحاب القوات الأمريكية.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي، إن زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن تأتي لاستكمال الحوار الاستراتيجي وهناك الكثير من الملفات العالقة بين أمريكا والعراق على جميع المستويات، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية واع.



ولفت الركابي إلى أن الوفد العراقي سيناقش جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق الذي يعد أهم محاور الزيارة، مشيرًا إلى أن زيارة الكاظمي لواشنطن جاءت بدعوة من الرئيس جو بايدن ولها دلالات كثيرة من ناحية الاهتمام بموضوع انسحاب القوات الأمريكية.



وأضاف الركابي أن الكاظمي سيناقش الكثير من الملفات من بينها العلاقات الثنائية بين الطرفين، إضافة إلى الوضع في العراق والشرق الأوسط، وكذلك الملف الأمني والعسكري والصحي وجائحة كورونا.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، وصول وزير الخارجية فؤاد حسين، إلى العاصمة الامريكية واشنطن، لعقد جولة تفاوضية تمهد للحوار بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقال الصحاف، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين، وصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس الوفد المفاوض لعقد جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة المزمع إجراؤها يوم الإثنين المقبل بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف الصحاف، أن الوفد العراقي سيرأسه في هذه الجولة التفاوضية وزير الخارجية فؤاد حسين، وسيكون على رأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن.



وأشار الصحاف إلى أن جولة المفاوضات هذه تأتي تمهيدًا للحوار الذي سيقوده رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن الجانب العراقي، وعن الجانب الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن.