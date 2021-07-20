الثلاثاء 20 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نسخة طبق الأصل.. كيف يتم سرقة الوشم حول العالم؟

سرقة الوشم
سرقة الوشم

يسرد شخص بريطاني قصته مع سرقة الوشم: "في عام 2014  قررت أنا وصديقي بعد تقييم الإيجابيات والسلبيات بعناية، أن نكون عفويين ونحصل على وشم.. كنا في لندن في ذلك الوقت، الوشم بالنسبة لنا يرمز إلى المغامرة والاستقلال".

ووفقا لموقع “الجارديان” دخل صديقه إلى متجر للوشم بالقرب من كامدن واختار شمسًا صغيرة وبسيطة، قفزت على جوجل للبحث، ووقع عينه على تصميم جبلي على ساعد شخص ما، ثلاث قمم خشنة الأول عبارة عن هرم أسود صلب، والثاني أزرق شاحب، والثالث باللون الرمادي، يتلاشى في الجلد للإشارة إلى مثلث الهيمالايا.

وعرض الصور على فنان وشم رائع، الذي نظر إليها وقال: "نعم، يمكننا فعل ذلك"، بعد ساعتين خرجت مع وشم شخص آخر على ذراعي، مقلد بالكربون، واستغرق الأمر وقت قصيرا.

في الحقيقة تلك القصة تتحدث عن سرقة الأوشام، فالتاتو فن مثل باقي الفنون له خصوصيته، ويحق لكل فنان أن يحتفظ بعمله الخاص، ولكن لا يحدث ذلك، لأنه سرعان ماينتشر الوشم على جميع مواقع الويب ويتم استنساخه.

يقول فنان الوشم في ملبورن أفالون تودارو وفقا لموقع الجارديان:" أي فنان حسن السمعة لا ينسخ أعمال فنان آخر.. في الحقيقة يقوم فنانو الوشم أو العملاء بنشر حبرهم الجديد عبر الإنترنت، غالبًا على انستجرام، حيث يمكنك بسهولة تتبع ملكية التصميم، لكن في النهاية ينزف الوشم إلى مواقع مثل Pinterest، حيث تتم مشاركته ثم فهرسته بواسطة صور Google، حيث يعيش إلى الأبد بدون مصدر رقمي حقيقي".

وتابع: يتم نسيان الفنان الأصلي، يرى الناس التصميم، ويعتقدون أنه رائع، ويأخذونه إلى صالون الوشم المحلي، وهكذا ينتشر الوشم.

يغطي القانون الأسترالي على نطاق واسع مفهوم "سرقة الوشم": "يمكن أن تكون الأوشام الأصلية أعمالًا فنية محمية بحقوق الطبع والنشر مثل جميع الأعمال الفنية الأصلية الأخرى، وحقيقة وجودهم على جسم الإنسان لا يمثل مشكلة بالنسبة لقانون حقوق النشر".

ويسعى بعض مرتادي الوشم في الولايات المتحدة إلى حماية وشومهم من النسخ من خلال تسجيلها رسميًا في مكتب حقوق الطبع والنشر بالولايات المتحدة.

سرقة الوشم حقوق النشر فنان التاتو جوجل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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