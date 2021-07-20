الإسكندرية تحتل المركز الثاني في بيع صكوك الأضاحي

أكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن وزارة الأوقاف أعلنت أن مديرية أوقاف الإسكندرية احتلت المركز الثاني في بيع صكوك الأضاحي على مستوى المحافظات بعد محافظة القاهرة، مشيرًا إلى عملية بيع الصكوك مستمرة حتى عصر ثالث أيام التشريق رابع أيام العيد.

وأشار إلى أن الإسكندرية قد حققت المركز الثاني في بيع الصكوك العام الماضي، بعدد ٦١١٩ صكا، مؤكدًا أن المديرية تجاوزت عدد مبيعات العام الماضي.

وأدى أهالي الإسكندرية صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الثلاثاء، وشهدت المساجد التي خصصتها وزارة الأوقاف توافد المئات من المصلين، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وتجمع المئات من المصلين بداخل المسجد والساحة الخارجية لمسجد أبو العباس المرسي بميدان المساجد لأداء صلاة العيد، وسط حضور من النساء والأطفال لمشاركة فرحة العيد.

واستعدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، لاستقبال المصليين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بعدة ضوابط لإتباعها خلال أيام العيد، فضلًا عن تعقيم المساجد قبيل صلاة العيد.

وقال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم وضع ضوابط صارمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسته وكذلك تشكيل غرفة فرعية بكل إدارة برئاسة مدير الإدارة لمتابعة صلاة العيد.

وأضاف أنه تم التأكيد على استمرار عدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة، وغلق مصليات السيدات بالمساجد، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، ومشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

وأكد «خشبة» أنه سوف يقتصر أداء صلاة العيد داخل أروقة المساجد التي يقام بها صلاة الجمعة، لافتا الى أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات وذلك فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا بأنه تم التنسيق بين مديرية الأوقاف الاحياء لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري، لافتا إلى أن غرفة عمليات المديرية منعقدة خلال أيام العيد لمتابعة عملها ورصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين.