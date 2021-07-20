مسئولة طبية أمريكية: سلالة دلتا تشكل 80% من إصابات كورونا

أعلنت مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي أن سلالة دلتا من فيروس كورونا، التي اكتشفت للمرة الأولى في الهند، أصبح يمثل أكثر من 80% من الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة.

وقالت الدكتورة والينسكي - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن "المتحور دلتا الآن يشكل 83% من الإصابات المتسلسلة في الولايات المتحدة"، مضيفة أن هذا يعد ارتفاعا هائلا عن نسبة 50% خلال اسبوع الثالث من شهر يوليو.

وأشارت مديرة المراكز الأمريكية إلى أن النسبة أعلى من ذلك في بعض المناطق في البلاد، خاصة في المناطق التي لديها نسبة تطعيم منخفضة ضد الفيروس.

وأوضحت (سي إن إن) أنه على الرغم من أن سلالة دلتا سريعة الانتشار إلا أن الأشخاص الملقحين ضد الفيروس يتمتعون بحصانة عالية ضد الأعراض الشديدة و الوفاة عند الإصابة بالمرض، لافتة في الوقت ذاته إلى أن 97% من الأشخاص الذين احتاجوا للدخول إلى المستشفيات عند إصابتهم بالفيروس كانوا غير ملقحين بينما 99.5% من الأشخاص الذين توفوا جراء الإصابة بالفيروس كانوا من غير المحصنين أيضا.

والجدير بالذكر، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد يكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.