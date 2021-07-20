الملكة رانيا بفستان أحمر فى البيت الأبيض: إطلالة أنيقة مع وريث العرش

تتواجد الملكة الأردنية رانيا في العاصمة الأمريكية مع زوجها الملك عبد الله الثاني، حيث ارتدت فستانًا أحمر اللون أثناء حضورها إلى البيت الأبيض، وكذلك أصبح زوجها أول زعيم عربي يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكان معهما ابنهما ولي العهد الأمير حسين وريث العرش.

وقالت الملكة رانيا على إنستجرام :"كان من الرائع الانضمام إلى السيدة الأولى للولايات المتحدة الدكتورة جيل بايدن في البيت الأبيض اليوم.. حبها لعملها وإنسانيتها ملهمان"، كما ذكر المكتب التابع للملكة أن رانيا وبايدن ناقشا خلال اللقاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ليست هذه هي الزيارة الأولى للعائلة المالكة للقاء رئيس أمريكي أو سيدة أولى، في يونيو 2018 زارت العائلة المالكة الأردنية الرئيس السابق دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب في البيت الأبيض، وخلال الزيارة تناولت الملكة رانيا الشاي مع السيدة الأولى السابقة، ارتدى كلاهما ظلًا من اللون الوردي الفاتح.

وارتدت ميلانيا فستانًا جلديًا ورديًا شاحبًا من Proenza Schouler، مع أحذية Casadei ذات لون مماثل، واختارت الملكة رانيا بلوزة وردية شاحبة للغاية وبنطلونًا متناسقًا واسع الأرجل من Adeam علامة الملابس النسائية اليابانية الأمريكية.

أسلوب الملكة رانيا

تشتهر الملكة بإحساسها الحاد بالأناقة وبتأييدها للعلامات التجارية في المنطقة، سبق لها ارتداء تصاميم رياضية من قبل قزي وأسطا وجورج شقرا وحسين بظاظا ورالف المصري، كما تم تصويرها في مصممين من الإمارات العربية المتحدة، وهي ترتدي ريمامي وبامبا بوتيك في بعض المناسبات.

في مارس 2020، التقت بملك وملكة النرويج في عمان، مرتدية تصميمًا مذهلًا باللونين الذهبي والأزرق من تصميم قزي وأسطا.

واحتفالاً بعيد ميلادها الخمسين في 31 أغسطس 2020 ، ارتدت لأول مرة فستاناً من تصميم المصمم السعودي محمد آشي في صورة رسمية، وتميز الفستان الذي ارتدته الملكة رانيا بياقة ملفوفة وأكمام جرس أنيقة.