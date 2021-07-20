الثلاثاء 20 يوليو 2021
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عالم

الدفاع المدنى السعودى يرفع جاهزيته فى جسر الجمرات والساحات المحيطة

الدفاع المدني السعودي
الدفاع المدني السعودي يرفع جاهزيته في جسر الجمرات

رفعت مديرية الدفاع المدني السعودية جاهزيتها، اليوم الثلاثاء، في جميع أرجاء جسر الجمرات والساحات المحيطة؛ وذلك لتنفيذ خطط الدفاع المدني وتقديم الخدمات الإنسانية خلال أداء هذا النسك من مناسك الحج.

وأكد الدفاع المدني- وفقًا لوكالة الأنباء السعودية - اكتمال استعداداته بفرق ووحدات منتشرة في أروقة الجسر والمداخل الرئيسية، مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية في مواقع محددة في طوابق الجسر كافة طيلة أيام التشريق، حرصًا على تنفيذ خطط الدفاع المدني وتدابيره الوقائية، والتنسيق مع الجهات الأخرى بما يحقق سلامة وحماية ضيوف الرحمن.

وفي السياق، تفقد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، مستشفى منى الوادي بمشعر منى ومقر هيئة الهلال الأحمر السعودي، للوقوف على مدى استعداد المستشفيات وجاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

كما أطلع على غرفة القيادة والتحكم لمستشفيات المشاعر التي تضم شاشات كبيرة تعمل على مدار الساعة لتوضيح حالات المستشفيات ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف ومهابط الإخلاء الطبي، موضحًا أن الوزارة هيأت لحج هذا العام عددًا من المستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وفي سياق متصل، جندت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 825 كادرًا نسائيًا، لتوفير جميع الخدمات لقاصدات المسجد الحرام، بعد عودتهن من المشاعر المقدسة، ووصولهن لأداء طواف الإفاضة غدًا الثلاثاء.

وقالت مدير عام الإدارة العامة للشئون الخدمية النسائية الأستاذة وضحة بنت عبدالرحمن عسيري - في تصريح اليوم الإثنين- إن الإدارة العامة تضم 227 موظفة حرصن على توفير كل الخدمات بدءًا من استقبال قاصدات المسجد الحرام والترحيب بهن، وتوزيع أكياس لحفظ أمتعتهم ومقتنياتهم الشخصية، بمداخل الأبواب وتوفير 59 حقيبة، و12 عربة رفوف لتقديم وتوزيع عبوات ماء زمزم بجميع المواقع المخصصة للنساء، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها.

وأضافت أنه تم تأمين 17 مضخة لعمليات التطهير والتعقيم، و4 ماكينات لكنس السجاد، والتي يقوم بها 550 عاملة ومشرفة، إضافة إلى 48 حارسة أمن مدني لتحقيق السلامة والأمن للقاصدات.

وذكرت عسيري أن الإدارة تقوم بعمليات قياس رضا المستفيدات من الخدمات المقدمة، سعيًا لتحسينها وتطويرها.

السعودية مناسك الحج وزير الصحة السعودي الهلال الأحمر السعودي المستشفيات

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وائل لطفي

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