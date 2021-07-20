الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

3 تحذيرات.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية،  استمرار انخفاض درجات الحرارة تدريجيا منذ أمس وحتى نهاية هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى لأول أيام عيد الأضحى المبارك تصل إلى 37 درجة.

 

ونصحت الدكتورة إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، بضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة من الظهر للعصر، مشددة على ارتداء كاب أو شمسية لتجنب الإصابة بضربة الشمس.

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