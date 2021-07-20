الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

المصطافون يحتفلون بأول أيام العيد على شواطئ الإسكندرية

شواطىء الاسكندرية
شواطىء الاسكندرية

توافد المصطافون على شواطئ الإسكندرية لقضاء وقت ترفيهي احتفالًا بأول أيام عيد الأضحى المبارك برفقة عائلاتهم وأصدقائهم.

وتواجدت "الدستور" على شواطئ الإسكندرية حيث اصطفت الكراسي والشماسي لاستقبال المصطافين وفقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة تعليمات لمستأجري الشواطئ بحسن استقبال ومعاملة رواد الشواطئ، والتنبيه المشدد على عدم فرض الإكراميات على الرواد سواء من عمال الشماسي أو عمال نظافة دورات المياه.

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شواطئ الإسكندرية

وشملت التعليمات أيضا منع تداول الشيشة والمشروبات الكحولية على شواطئ الإسكندرية، وتسهيل مهمة مفتشى الإدارة  المتواجدين بالشواطئ، التأكيد على مجانية دورات المياه وغرف خلع الملابس، وأيضًا لا تهاون فى تطبيق أقصى الغرامات المالية عند مخالفة التعليمات السابقة.

من جانبها رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف درجة الاستعداد القصوى لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك. حيث تم وضع خطة لتكثيف تواجد المفتشين والمراقبين على شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقي والغربي.

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شواطئ الإسكندرية

واعتمد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ورئيس قسم المتابعة والمراقب العام والخاصة خطة بالمرور على شواطئ الإسكندرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما تم اعتماد خطة مرور الإدارة العامة للسياحة علي كل الكافتيريات الخاضعة لإشراف ورقابة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحظر إقامة الحفلات طبقًا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (١١٦٥) لسنة ٢٠٢١.

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شواطئ الإسكندرية

وأكدت السياحة والمصايف ضرورة الالتزام بمواعيد نزول البحر واستخدام أكياس القمامة فى وضع القمامة بها حفاظًا علي نظافة الشواطئ وعدم القاء أى مواد بلاستيكية فى الشاطئ وكذلك متابعة نسب إشغال الشواطئ علي الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الازدحام خاصة مع الإقبال الكبير المتوقع خلال أيام العيد.

ووفرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أرقامًا لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ - ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦ وكذلك موقع الإدارة الرسمي Www.catr.gov.eg

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطىءالاسكندرية ادارة السياحة والمصايف اتباع الاجراءات الاحترازية الشواطىء العامة الإسكندرية

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وائل لطفي

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