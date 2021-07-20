عزل لمواجهة الموجة الخامسة.. تعرف على سلالة «دلتا» المتفشية فى إيران

أعلن التليفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، فرض إجراءات العزل العام لمدة أسبوع في العاصمة طهران وإقليم مجاور، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ما يسمى موجة خامسة إلى مستوى قياسي، لتفشي سلالة دلتا في طهران.

وتشمل إجراءات العزل إقليمي طهران وألبرز، وسيُسمح فقط باستمرار عمل الأنشطة التجارية الأساسية.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن سلالة دلتا التي انتشرت في إيران.

- سلالة دلتا تعد الأكثر عدوى حتى الآن من بين سلالات كورونا التي ظهرت.

- الأكثر عرضة للإصابة بها هو من أصيب بعدوى كورونا من قبل، ومن لم يتلق جرعة اللقاح كاملة.

- تنتقل العدوى من شخصٍ إلى آخر بنسبة أكثر 50% عن سلالات كورونا الأخرى.

- حذرت منها الصحة العالمية وطالبت الجميع بالوقوف بجوار الهند للسيطرة على الفيروس.

- وفقا لتصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية فإنها منتشرة في 50 دولة حول العالم.

- خطورة الإصابة بالسلالة الجديدة كونها تتسبب في دخول المستشفيات وتطور الحالة للأسوأ بشكل سريع.

- المسمى العلمي الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية على هذه السلالة هو "دلتا" أو "بي.1.617".

- اكتشف العلماء أن سلالة دلتا وراء انتشار كورونا السريع في الهند وزيادة معدل الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ.

- سلالة دلتا هي السبب وراء ظهور الفطر الأسود في الهند وامتداده إلى باقي الدول بل وتحوره ليصل إلى فطر أبيض وأصفر أيضًا.

جدير بالذكر أن التحور الجديد لفيروس كورونا هو فصيلة دلتا والتي تعد التطور الأخطر من فيروس كورونا، والذي تخشى منه الدول كافة ما اضطرها إلى إجراء كافة الإجراءات الاحترازية المشددة التي تمنع تطور الفيروس وانتشاره، حيث إن انتشار هذه الفصيلة بين المواطنين قد يهدد بغلق دول أخرى بعدما استقرت نسبيا أعداد المصابين.