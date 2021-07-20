القمر في أقرب مكان للأرض.. تفاصيل الظاهرة الفلكية التى تحدث غدا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن مساء غد الأربعاء، سيصل القمر إلى أقرب مسافة له من الأرض خلال دورته حولها.

وذكر معهد البحوث الفلكية في بيان رسمي له، أن القمر سيظهر أكبر قليلاً من الأوقات الأخرى، مؤكدا أن مسافة القمر ستختلف عن الأرض لأن مداره ليس دائريًا تمامًا فهو بيضاوي الشكل قليلاً.

وأضاف المعهد أنه عندما يجتاز القمر هذا المسار الإهليلجي حول الأرض كل شهر، تتفاوت مسافته بنسبة 14٪، بين 356،500 كيلومتر في الحضيض "أقرب اقتراب من الأرض" و 406,700 كيلومتر في الأوج "الأبعد عن الأرض".

وأوضح معهد البحوث الفلكية أن حجم القمر الزاوي سيختلف بنفس النسبة ويتراوح حجمة بين الأوج والحضيض بين 29.4 و33.5 دقيقة قوسية ويتغير لمعانه بالتالي، وذلك على الرغم من صعوبة تمييز ذلك عمليًا، نظرًا لأن هذا يتزامن مع تغير أطوار القمر.

وأكد معهد البحوث الفلكية أن نقطة الحضيض سيحدث في 21 يوليو 2021 عندما يقترب القمر من طور البدر "فى 24 يوليو"، وبالتالي سيبدو أكبر وأضخم من المعتاد.

وأضاف المعهد أنه على الرغم من أن الحجم الزاوي للقمر بين الحضيض والأوج لا يتغير إلا بمقدار 14%، إلا أنه فى الواقع هناك خداع بصري شائع وهو أن القمر يبدو أكبر بكثير مما هو عليه عندما يكون قريبًا من الأفق، وهذا ما يسمى بخداع القمر وهو ليس أكثر من خداع بصري.

جدير بالذكر أن الظواهر الفلكية يتابعها الآلاف حول العالم بل وقد يصل عدد متابعيها إلى الملايين ممن يعشقون متابعة الظواهر الطبيعية التي ترتبط عندهم بأحداث تدور حول العالم خاصة لمحبي الفلك وكافة الظواهر الطبيعية، ونظرا للاهتمام الشديد بالظواهر الفلكية فان معهد البحوث الفلكية.