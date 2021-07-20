رئيس اللجنة المنظمة لا يستبعد إلغاء أولمبياد طوكيو قبل انطلاقها

لم يستبعد توشيرو موتو، المدير الإداري للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، إلغاء البطولة في اللحظة الأخيرة إذا كان هناك ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن المسؤولون، الثلاثاء، وجود 9 حالات إضافية مصابة بكورونا من بين هؤلاء الذين لهم علاقة بالأولمبياد، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين منذ بداية يوليو إلى 71.

ويشمل العدد الإجمالي ثنائي منتخب كرة القدم الجنوب أفريقي للرجال جيمس مونياني وكاموهيلو ماهلاتسي، اللذان جاءت نتيجة اختبارهما إيجابية لفيروس كورونا بينما كانا يتواجدان داخل القرية الأولمبية في عطلة نهاية الاسبوع الأخيرة ، ليضطر عدد من الرياضيين للخضوع للعزل بعد أن خالطوا أفراد مصابين بالمرض.

ومع تبقي 3 أيام فقط لافتتاح الحدث العالمي، وبما أن أول الأحداث ستبدأ غدا الأربعاء، يواصل المدير الإداري موتو مراقبة مستويات العدوى على أمل ألا تخرج عن نطاق السيطرة.



وقال في مؤتمر صحفي :" لا يمكننا التنبؤ بما سيحدث بشأن أرقام المصابين بفيروس كورونا، لذلك سنواصل المناقشات إذا كان هناك ارتفاع حاد في الحالات المصابة"، مضيفًا:" اتفقنا بناء على موقف فيروس كورونا، أننا سنعقد محادثات خماسية مرة أخرى"، مؤكدًا:"في هذه اللحظة، عدد الإصابات قد يزيد أو ينخفض، لذلك سنفكر بشأن ما ينبغي علينا فعله عندما ترتفع الحالات".

ويتوقع أن يبقى ما يقرب من 11 ألف رياضي من 205 لجنة أولمبية محلية في القرية الأولمبية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وستقام أغلب منافسات أولمبياد طوكيو 2020، التي تأجلت لمدة عام بسبب الجائحة العالمية، بدون جمهور بسبب حالة الطوارئ في طوكيو.

وتجاوز عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية ألف إصابة لمدة خمسة أيام متتالية قبل أن تنخفض إلى 727 يوم الاثنين.



ووسط مخاوف من الشعب الياباني بشأن بدء الألعاب، أكد تسويوشي فوكوي رئيس بعثة اليابان على ضرورة وجود عدد من إجراءات السلامة لإيقاف انتشار الفيروس.