الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا.. 41% ارتفاعًا فى إصابات كورونا خلال أسبوع

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت اليوم الثلاثاء 46558 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة في الإصابات في الفترة بين 14 و20 يوليو بلغت 40.7 في المئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

وسجلت بريطانيا أيضا 96 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بكوفيد-19.

وبلغ العدد الإجمالي لمن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19 في بريطانيا بحلول 19 يوليو 46.35 مليون شخص، بينما تلقى الجرعة الثانية 36.24 مليون.

وفي سياق متصل، أصدرت منظمة الصحة العالمية، تحديثًا يستند إلى توصيات فريق الخبراء الاستشاري للمنظمة المعني بالتلقيح ضد كورونا، ويتعلق بالفئات ذات الأولوية في التطعيم، خاصة في البلدان التي تمتلك كميات محدودة من لقاحات المضادة للفيروس.

ووسعت المنظمة من الفئات المدرجة في المرحلة الثانية من التطعيم، مع الأخذ في الاعتبار أحدث الأدلة والبيانات التي أصبحت متاحة من التجارب السريرية، لتشمل النساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من ظروف صحية خاصة إضافة إلى ما يخص النساء المرضعات.

وذكرت المنظمة الدولية أن الدلائل تشير إلى أن النساء الحوامل أكثر عرضة لخطر الإصابات الشديدة بـ"كورونا"، كما تم ربط عدوى كورونا أثناء الحمل بزيادة خطر الولادة المبكرة والأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة، مشيرة إلى أنه يتم وضع النساء الحوامل في المرحلة الثانية من السيناريوهات الوبائية لخارطة طريق تحديد أولويات التطعيم، وفقًا لتوصيات فريق الخبراء الاستشاري، لا سيما النساء الحوامل في سن أعلى والمصابات بأمراض مصاحبة.

وبالنسبة للنساء المرضعات، أوضحت المنظمة أنه لا يوجد حتى الآن سوى القليل من الأدلة حول ما إذا كانت النساء المرضعات معرضات لخطر الإصابة بالأعراض الحادة لفيروس كورونا، منوهة إلى أن بعض الدراسات قصيرة المدى افترضت عدم وجود خطر على الرضع من تحصين الأمهات المرضعات، كما تشير البيانات المحدودة المبكرة إلى أن الحماية من اللقاح قد تمنح من الأم إلى الطفل.

الاصابات كورونا كوفيد اللقاح بريطانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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