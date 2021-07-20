بيبو «الفنان» حبس نفسه داخل غرفة لتأدية المشاهد أمام المرآة..ونور الشريف قدم فيلمًا بدلاً منه

كشف محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى الحالى، ولاعبه السابق، عن رفضه المشاركة فى ٣ أفلام سينمائية أثناء فترة تألقه داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن بعض المنتجين والمخرجين حاولوا استغلال موهبته الكروية.

وقال «الخطيب»، فى أحد حواراته الصحفية، إنه تلقى عرضًا للمشاركة فى فيلم «غريب فى بيتى» قبل اعتزاله كرة القدم، ووافق فى البداية، مشيرًا إلى أنه بدأ فى قراءة سيناريو الفيلم لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف: «كنت أحبس نفسى داخل الغرفة وأجرب تأدية بعض المشاهد أمام المرآة، وكنت أضحك على نفسى، ولقيت نفسى مش نافع خالص، فاعتذرت».

ولم يمر إلا وقت قليل حتى عُرض على الخطيب فيلم «موعد مع الرئيس» فلم يجد نفسه فى التمثيل مرة أخرى، فاعتذر، وتم إسناد البطولة لكمال الشناوى وفاروق الفيشاوى.

وفى حوار نشرته مجلة «صباح الخير» عام ١٩٧٩، قال «الخطيب» إن أحد المنتجين عرض عليه بطولة فيلم «شياطين الكورة»، وهو قصة لـ«بيبو»، لكنه رفض الدخول فى مجال السينما معتقدًا أنه سيُدخله فى متاهات، كما أنه يرى أن «موهبته فى كرة القدم فقط، ولا يمكن لشخص أن يجيد موهبتين فى الوقت نفسه».

كان «الخطيب» فى ذلك الوقت يطلب مبالغ كبيرة من المنتجين حتى يرفضوا التعامل معه، وفى حالة موافقة ومجازفة المنتج، سيكون «بيبو» قد حصل على مبلغ مالى كبير يعوضه عن المتاهة التى قد يتعرض لها من الدخول فى مجال السينما.

وبالفعل طلب «بيبو» مبلغ ٣٠ ألف جنيه، لكنه فوجئ بأن المنتج قد وافق على طلبه، فقرر «الخطيب» إعادة التفكير فى الأمر مرة أخرى، وفى النهاية أصر على رفض الدخول فى مجال السينما.