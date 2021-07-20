صادرات النفط الأمريكي تصل لأعلى معدلاتها رغم تقلبات الأسواق العالمية

على الرغم من التقلبات في أسواق النفط العالمية، وصلت صادرات النفط الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي في 2020، وحتى الآن (اعتبارًا من 9 يوليو 2021) حيث بلغ متوسط ​​صادرات النفط الخام الأمريكية 3.00 مليون برميل يوميًا.

ووصل أحدث متوسط ​​متجدد لأربعة أسابيع لصادرات النفط الخام الأمريكية إلى 3.51 مليون برميل في اليوم، وفقًا لتقرير حالة البترول الأسبوعي.

في عام 2013، رفعت الحكومة الأمريكية قيود التصدير على النفط الخفيف للغاية المعالج بالحد الأدنى، وفي صيف عام 2015 ، دخلت الولايات المتحدة والمكسيك في اتفاقية تبادل نفط وتم رفع القيود المفروضة على صادرات النفط بالكامل في ديسمبر 2015 زادت صادرات النفط الخام الأمريكية بشكل كبير منذ 2015 وبلغ متوسطها نحو 3.00 مليون برميل في اليوم منذ عام 2019.

لم ينخفض ​​المتوسط ​​المتداول لأربعة أسابيع لأحجام صادرات النفط الخام الأمريكية إلى أقل من 2.00 مليون برميل في اليوم خلال السنوات الثلاث الماضية على الرغم من جائحة COVID-19 ، الذي تسبب في انخفاض أسعار النفط الخام بشكل كبير ، وانخفاض الطلب ، وانخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة وأسواق النفط العالمية.

ساهم ارتفاع أسعار النفط في استقرار صادرات النفط الخام مؤخرًا خلال أسبوع 9 يوليو 2021 ، بلغ متوسط ​​السعر الفوري الدولي للنفط الخام (برنت) 76.13 دولار للبرميل (ب) ، وبلغ متوسط ​​سعر النفط الخام المحلي (غرب تكساس الوسيط أو غرب تكساس الوسيط) 73.35 دولار للبرميل.

وظلت أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط فوق 70 دولارًا للبرميل بين 8 يونيو و16 يوليو 2021 تُظهر بيانات الصادرات الأسبوعية من تقرير حالة البترول الأسبوعي ارتفاعًا طفيفًا في صادرات النفط الخام منذ نهاية يونيو 2021.

حتى مع وجود فرق سعري ضيق بين سعر خام غرب تكساس الوسيط وسعر برنت تظل صادرات النفط الخام الأمريكية مرتفعة للغاية اعتبارًا من 16 يوليو، بلغ متوسط ​​سعر خام غرب تكساس 2.82 دولار للبرميل عن سعر خام برنت حتى الآن في عام 2021.

وخلال الأسبوع المنتهي في 9 يوليو 2021، انخفض متوسط ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 2.78 دولار للبرميل عن سعر برنت.

وبلغت صادرات النفط الخام الأمريكية للأسبوع نفسه 3.51 مليون برميل في اليوم أي أعلى بكثير من متوسط ​​حجم عام 2021 لصادرات النفط الخام الأمريكية حتى تاريخه بين 2011 و2014 بلغ متوسط ​​سعر خام غرب تكساس 10 دولارات للبرميل عن سعر خام برنت.