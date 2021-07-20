دُرة التاج.. الدستور تتابع ما قبل افتتاح العاصمة الإدارية

تواصل الأجهزة المعنية فى مصر استعداداتها للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، تزامنًا مع استمرار تسكين مواطنين بالحى السكنى الأول «R3» الذى يعرف بـ«كابيتال ريزيدانس»، كما تواصل إحدى الشركات المصرية الكبرى المتخصصة التجهيز لحفل افتتاح ضخم يليق بحجم عاصمة الجمهورية المصرية الجديدة.

وحسب ما كشفه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فقد كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة، بمتابعة تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والعمل على إنجازها فى التوقيتات المحددة، استعدادًا للاحتفال بالافتتاح المقرر فى الربع الأخير من العام الجارى.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، بأن يكون موجودًا بشكل دائم فى العاصمة الإدارية الجديدة وممارسة أعماله من هناك، توفيرًا للوقت.

اختبار المقرات الحكومية استعدادًا للانتقال.. وتشطيب مبنى الرئاسة

حسب ما شرحه القائمون على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فإن ملامح الجمهورية الجديدة تتضح فيما جرى تنفيذه فى العاصمة الإدارية، مثل الأحياء السكنية والمبانى الترفيهية والتعليمية والرياضية والصحية، ومقر لرئاسة الجمهورية، ومقر للحكومة، ومقر وزارة الدفاع، إضافة إلى السفارات والمطارات، ما يعنى تنفيذ دولة جديدة على مساحة تتخطى الـ٧٠٠ كيلومتر مربع، وفقًا للتعريفات الدولية.

ويعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة واحدًا من أهم المشروعات التى جرى تنفيذها فى مصر، بالشراكة والتعاون بين وزارتى الدفاع- ممثلة فى الهيئة الهندسية وجهاز الخدمة الوطنية- ووزارة الإسكان- ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- وتنفذ كل جهة منهما مشروعات منفصلة، ويقع على عاتق وزارة الإسكان ترفيق المرحلة الأولى، على مساحة ٤٠ ألف فدان.

وجرى تأسيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتكون الجهة المالكة للمشروع والمسئولة عن إدارته، وجرى تشكيل مجلس إدارتها برئاسة اللواء أحمد زكى عابدين، وعضوية ممثلين من وزارتى الإسكان والدفاع، وتمت الشراكة بين الجهتين باعتبار «الدفاع» مالكة الأرض، و«الإسكان» المنمّى العمرانى.

بدأ تنفيذ المشروع رسميًا نهاية أبريل ٢٠١٦، بعدما واجه تحديات كبيرة سبقت بدء تنفيذه منذ الإعلان عنه رسميًا فى المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ ٢٠١٥، وكان من المقرر افتتاحه خلال العام الماضى، إلا أن أزمة انتشار فيروس كورونا أجّلت الأمر لنهاية العام الجارى، وسيقام احتفال بتدشين الجمهورية الجديدة، بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وظهرت معالم الجمهورية الجديدة بوضوح فى العاصمة الإدارية، إذ جرى تسكين مواطنين فى أول حى سكنى يكتمل تنفيذه، وتجرى حاليًا عملية تجريب المبانى الحكومية استعدادًا للانتقال خلال أشهر قليلة، كما يجرى تشطيب مبنيى الرئاسة ووزارة الدفاع، وانتهى تنفيذ مدينة الفنون والثقافة، ومدينة المعرفة، والمدينة الرياضية التى احتضنت مباريات كأس العالم لكرة اليد، كما انتهى تنفيذ أحياء سكنية عدة، فضلًا عن منطقة المال والأعمال المركزية، وأعلى برج أيقونى فى إفريقيا.

ومن بين معالم الجمهورية الجديدة، مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية العاصمة الإدارية وفندق الماسة، ويضاف إلى هذه المعالم النهر الأخضر الذى يمر بكامل مشروع العاصمة الإدارية، ليحاكى نهر النيل الذى يقطع عاصمة مصر التاريخية.

المدينة السكنية الأولى تضم ٨ أحياء، وفقًا للمخطط، تنفذ الحيين الأول والثانى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسيجرى الانتهاء من تشطيبهما بالكامل قريبًا، أما الحيان الثالث والخامس «جاردن سيتى الجديدة»، فتنفذهما هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويجرى تسكين المواطنين فى الحى الثالث منذ يناير الماضى، أما الأحياء الرابع والسادس والسابع فتنفذها القوات المسلحة من خلال سلاح المهندسين.

وتعد مدينة الفنون والثقافة، والمُقامة على مساحة ١٢٧ فدانًا، شاهدًا على النهضة العمرانية الحديثة التى تعيشها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضم: دار الأوبرا الجديدة، التى تتكون من القاعة الرئيسية وتسع ٢٢٠٠ كرسى، وقاعة الكونسرت وتسع ١١٦٨ كرسيًا، وقاعة الدراما وتسع ٦٣٢ كرسيًا، ومركز الإبداع الفنى، ويضم استديوهات الصوت، وقاعات التدريب للأوبرا، والـ«Black Theatre»، ومتحف الشمع «مدام توسو».

كما تضم مدينة الفنون والثقافة مكتبة العاصمة ومتحف عواصم مصر، ومتحف الفن الحديث، ومتحف السينما الوثائقية، وبيت العود، ومبنى الموسيقى المعاصرة، وقاعات تدريب أوركسترا وباليه وسمبوزيوم للنحاتين، ومحطة مياه مثلجة، ومحطات كهرباء، ومسجدًا يسع ٧٠٠ شخص وغابات شجرية.

وتضم مدينة الفنون، كذلك، عددًا من المراسم والجاليريهات، وتضم استديوهات الجرافيك وأماكن للنحت ومحال تجارية ومطاعم وكافيهات ومسرحًا مكشوفًا يسع ١٥ ألف شخص، بجانب المسرح الرومانى، إضافة إلى عدد من الجراجات السطحية وجراجين متعددى الطوابق، يتسعان لـ٤٥٠٠ سيارة.

والحى الحكومى يعد درة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ويقع على مساحة ٥٥٠ فدانًا، أى ما يعادل ٤.٨ مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تقارب ٥٠ مليار جنيه، ومعدل التنفيذ تجاوز نسبة ٩٨٪، ويضم ٣٦ مبنى بينها مبانٍ للوزارات ومجلس الوزراء، وتتولى تنفيذ الحى نحو ١٨ شركة من الشركات المصرية الوطنية، تحت إشراف الهيئة الهندسية.

ويعد مجلس النواب أحد أبرز المبانى الجديدة بالحى الحكومى، وهو الأكبر فى الشرق الأوسط، إذ تسع القاعة الرئيسية ١٠٠٠ عضو بمسطح ٣ أضعاف المبنى الحالى للبرلمان بالقاهرة، وملحق بالقاعة الرئيسية مجموعة مبانٍ خدمية منفصلة تشمل دور عبادة، ومركزًا طبيًا، ومبنى للشرطة، ووحدة إطفاء، وسجلًا مدنيًا، وقاعات استماع، ومركزًا إعلاميًا، ومركز معلومات، ومركز تدريب، إضافة إلى المسطحات الخضراء، كما تعلو القاعة الرئيسية قبة وسطية تعد من أكبر القباب التى جرى تنفيذها على مستوى العالم.

وتقع منطقة الأعمال المركزية على مساحة ١٩٠ فدانًا، ويجرى تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «cscec» الصينية، وهى من أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم.

وتبلغ استثمارات المشروع نحو ٣ مليارات دولار، تمول بقرض صينى، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ١٥٪ منه، دفعة مقدمة، والـ٨٥٪ الباقية يجرى تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، ثم يجرى السداد بعد ذلك على ١٠ سنوات، وتضم منطقة الأعمال المركزية ٢٠ برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو ٤٠٠ متر.

الحى الدبلوماسى على مساحة 1300 فدان.. فلسطين أول دولة تقيم سفارة.. و«مسجد مصر» ضمن الأكبر فى العالم

حصلت دولة فلسطين على أول «كارت وصف» يوضح الاشتراطات البنائية لإقامة سفارة لها بالعاصمة الإدارية، بعد أن تقدمت بطلب لشركة العاصمة الإدارية للتعاقد على ١٠ آلاف متر مربع لإقامة سفارة فى الحى الدبلوماسى، الذى يضم مقرات للسفارات والبعثات الأجنبية فى مصر، وتبلغ نسبة البناء المتاحة بالأراضى المخصصة لإقامة سفارات نحو ٢٥٪ كحد أقصى، وتلت فلسطين عدة دول، ويجرى حاليًا إنهاء الشكل العام الخارجى للحى.

ويقام الحى الدبلوماسى على مساحة ١٣٠٠ فدان، ٤٠٪ من الأرض مخصصة لمشروعات الطرق والمرافق، والمساحة المتبقية بغرض الاستثمار.

وتتراوح مساحات الأراضى المخصصة للسفارات بين فدان و٢٤ فدانًا، ويتولى المكتب الاستشارى ECG «جماعة المهندسيين الاستشاريين» أعمال التصميم والرسومات الهندسية والاستشارية للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.

وتضم العاصمة الإدارية النهر الأخضر، وتقع المرحلة الأولى منه على مساحة ١٠٠٠ فدان تقريبًا، بطول ١١كم، ويمتد من الطريق الدائرى الأوسطى، الذى يعتبر البوابة الرئيسية لدخول العاصمة الإدارية «منطقة الـGate Way»، ثم منطقة وسط المدينة، ثم منطقة الأعمال المركزية، التى تضم منطقة الأبراج «ناطحات السحاب»، وتنتهى المرحلة الأولى بالطريق الدائرى الإقليمى، ويضم مشروع النهر الأخضر حدائق مركزية كبرى ومسارح مفتوحة وبحيرات صناعية وبحيرات للفن والرسم ومكتبات ومطاعم ومسطحات خضراء.

وتعمل فى مشروع النهر الأخضر شركات مقاولات محلية كثيرة، مثل «أوراسكوم للإنشاء، وطلعت مصطفى للإنشاءات، والمقاولون العرب، وأبناء حسن علام، وريدكون، وبتروجيت، والمراسم الدولية».

أما الحى السكنى الخامس «R5»، المعروف باسم «جاردن سيتى»، فيستحوذ على حصة كبيرة من استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية فى العاصمة الإدارية بنحو ٧٠ مليار جنيه، وينفذ على مساحة ١٠٠٠ فدان، ويضم ٢٣ ألف وحدة سكنية وفيلات على الطراز الفرنسى، إضافة إلى مشروعات خدمية وترفيهية وتجارية، وقامت المجتمعات العمرانية بتعيين جماعة المهندسين الاستشاريين كاستشارى هندسى للمشروع.

وبخصوص الحى السكنى «R3» فيقام على مساحة ١٠٠٠ فدان، ويعد باكورة مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية فى العاصمة الإدارية، ويضم ٩٥٢ فيلا مقامة على ٢١١ فدانًا، و٩٦٩ عمارة بتصميم معين و٦٤ عمارة أخرى بتصميم مختلف، وجميعها كامل التشطيب، وتقسم هذه المنطقة إلى ٨ مجاورات، وجارٍ حاليًا تنفيذ المبانى الخدمية والطرق وتنسيق الموقع بإجمالى تكلفة ٣٠ مليار جنيه، ويجرى تسكينه منذ يناير الماضى.

وتقام مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ٢٠٠ فدان، بإجمالى استثمارات ١٥ مليار جنيه، وتضم «جامعة مصر المعلوماتية»، وهى أول جامعة معلوماتية متخصصة فى إفريقيا والشرق الأوسط باستثمارات ٨ مليارات جنيه، بطاقة استيعابية ١٠ آلاف طالب، كما تضم أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع فى مصر، على مساحة ١٥ ألف متر مربع.

وأوشك مشروع مركز مصر الثقافى الإسلامى، الذى يحتوى على أحد أكبر المساجد فى العالم، على الانتهاء، وكذلك مسجد مصر بسعة ١٠٧ آلاف شخص، وترتفع مآذنه بطول ١٤٠ مترًا، ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال، كما يحتوى على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار «٧ أدوار» بسعة إجمالية ٣٠٠٠ سيارة.

كل هذه هى مشروعات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، انتهى أغلبها ويجرى إنجاز التشطيبات النهائية لبقية المشروعات قبل نهاية العام الجارى، لإقامة احتفال ضخم يليق بحجم المشروع خلال الربع الأخير من العام الجارى، حسبما كلف الرئيس السيسى.

وكشف مصدر، لـ«الدستور»، عن أن الشركة التى تجهز للاحتفال هى شركة مصرية كبرى، وهى التى تولت تنفيذ احتفال نقل المومياوات، وتستعد حاليًا لتجهيز احتفاليات كثيرة، منها افتتاح العاصمة الجديدة والمتحف الجديد ومدينة العلمين الجديدة.

وهناك توقعات بإقامة الاحتفال فى «ساحة الشعب» التى تضم أعلى وأضخم سارية عَلَم فى العالم، والنصب التذكارى الذى صُمم بطابع فرعونى من حيث استخدام الأعمدة والزخارف، ويتكون من جزءين على الشكل الدائرى، ومدون عليها أسماء شهداء مصر على مر العصور، وتتوسط المسافة بين القصر الرئاسى الجديد والحى الحكومى.