منتفعو حملات المبادرة الرئاسية لتوزيع لحوم الأضاحى: أشعرونا بفرحة العيد

دشنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حملة موسعة لتوزيع لحوم الأضاحى على سكان القرى الفقيرة والنائية، والأكثر احتياجًا فى مختلف محافظات مصر احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، ما كان له بالغ الأثر فى نفوس الأهالى.

وجاب القائمون على المبادرة القرى قبل صلاة الفجر، لضمان وصولهم قبل الظهيرة لكل الفئات المستهدفة من مبادرة توزيع الأضاحى، حتى يشعر كل الأسر بالعيد، حيث جهزوا اللحوم الطازجة الخاصة بالتوزيع، منذ أمس الأول، حتى يكونوا متفرغين فى الساعات الأولى من العيد لتوصيل حقائب اللحوم للأسر الفقيرة وغير القادرة على شرائها. وتحدث عدد من المواطنين المنتفعين من حملة توزيع لحوم الأضاحى، لـ«الدستور»، حول دور المبادرة الاجتماعى، وكيف أدخلت الفرحة إلى قلوبهم وخففت عنهم الأعباء، وغيرها من التفاصيل.

محمود على: أولادى رقصوا من السعادة بالهدية الغالية.. ولن ننسى هذا الفضل

قال محمود على، أحد سكان محافظة الفيوم، إنه تفاجأ بزيارة بعض أعضاء المبادرة الرئاسية منزله قبل أذان الفجر، حاملين فى أيديهم مجموعة من الأكياس، التى تحوى كميات مختلفة من اللحوم.

وأضاف أن أطفاله كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على وجبه الفتة باللحم، التى لا يتناولونها إلا بعد أن يزورهم أهل الخير فى منتصف أول أيام، أو فى ثانى أيام العيد، يحملون فى أيديهم كيسًا من اللحم، ما يجعل فرحتهم بالعيد مكسورة.

وذكر أنه لم يتوقع أن «حياة كريمة» ستزوره، على الرغم من أن شباب المبادرة على تواصل دائم معه، لأنه من ضمن حالات ذوى الاحتياجات الخاصة التى تكفلها المبادرة فى المحافظة، لكنهم لم يخبروه بموعد تلك الزيارة، لتكون مفاجأة سارة للأسرة، وتابع: «أجمل مفاجأة، والأولاد رقصوا من السعادة بتلك الزيارة».

وأكمل أن السعادة التى رآها لأول مرة فى عيون أطفاله الثلاثة تعادل الدنيا بما فيها، ولن ينسى هذا الفضل الكبير الذى وهبه الله له من خلال المبادرة، التى مدت له يد العون لتسعد أطفاله فى الساعات الأولى من عيد الأضحى المبارك.

فاطمة عبدالكريم: بكيت عندما رأيت المندوبين فى بيتى

ذكرت فاطمة عبدالكريم، من محافظة أسيوط، أنها عاشت حياة بائسة بعدما تركها أولادها وسافروا للخارج، لبناء مستقبلهم، وقلت المكالمات بينهم للاطمئنان على صحتها، ما أشعرها بوحدة شديدة، وقلق دائم من الموت دون أن يشعر بها أحد.

وقالت إنها تعانى تراجع حالتها الصحية ومن ضائقة مادية، لذلك لم تكن تنوى شراء لحم الأضاحى هذا العام، حتى لا تكبد نفسها أعباء إضافية، موضحة: «لم أملك المال لشراء اللحم، لذلك قررت انتظار أهل الخير الذين يجلبون لى اللحوم فى العيد».

وأضافت أنها فوجئت مع طلوع الشمس بشباب يطرقون بابها، وأخبروها بأنهم مندوبون من المبادرة الرئاسية وأنهم جاءوا لتهنئتها بعيد الأضحى، وقدموا لها حقيبة تحوى كمية كبيرة من اللحوم تكفيها طوال أيام عيد الأضحى.

وذكرت أنها دخلت فى نوبة من البكاء، لأنها وجدت من يطرق بابها ليهنئها بالعيد، مشيرة إلى أنها عادة ما كانت تقضى هذا اليوم تبكى وسط صور زوجها وأبنائها الذين رحلوا، دون أى اكتراث بحالتها. ولفتت إلى أنها طالبت القائمين على المبادرة بزيارتها دائمًا، لأنها تخشى أن تصعد روحها لبارئها دون أن يشعر بها أحد.

عبدالمجيد عبدالله: شكرًا لأنهم أدخلوا الفرحة على قلوب أطفالى

كشف عبدالمجيد عبدالله، من محافظة أسيوط، أنه ظل يدعو الله، طوال يوم وقفة عرفات، أن يرزقه بما يسعد أطفاله الثلاثة فى هذا العيد، ويدخل الفرحة على قلوبهم، فرغم عمله كموظف إدارى فى مصنع ملابس، إلا أن الأموال التى يتقاضاها لا تسد احتياجاتهم، خاصة مع تكاليف علاجه الشهرية التى تستهلك معظم دخله.

وقال «عبدالله» إنه بعد صلاة الفجر مباشرة، وجد مجموعة من الشباب يقفون أمام بابه، وأعطوه ٣ حقائب، وعلى وجوههم ابتسامات طيبة، مرددين كلمات التهنئة بالعيد، كما قدموا البالونات للأطفال، ما أسعدهم، مضيفًا أنه على الرغم من كونه ضمن الحالات التى تتبناها المبادرة وتندرج تحت مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة، إلا أنهم لم يخبروه بهذه الزيارة حتى تكون مفاجأة، ويشعر وأطفاله بالسعادة.

وأشار إلى أنه شعر بأن الذبيحة ملكه، فالمبادرة قدمت له كمية وفيرة ومتنوعة من اللحوم، لذا سيقدم لأولاده يوميًا وجبات متنوعة، مؤكدًا أن شباب المبادرة يعلمون جيدًا الحالات التى بحاجة إلى مساعدة، لذلك لم يتكبدوا جهدًا كبيرًا فى الوصول لها، بسبب العمليات السابقة لفرق البحث الميدانى.

وتابع أن سعادة أولاده باللحوم والبالونات لا توصف، فلأول مرة يذوق قلبهم الصغير طعم العيد ولذته، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة والرئيس عبدالفتاح السيسى على السعادة التى أهدوها لأطفاله.

شيماء كريم: شوارع إمبابة سعيدة بـ«عيدية» الرئيس

قالت شيماء كريم، من منطقة إمبابة بالجيزة، إنها لم تتوقع زيارة «حياة كريمة» إلى المنطقة، لأنها تعلم أن المبادرة تركز عملها فى القرى الفقيرة والنائية خاصة فى الصعيد، إلا أن سكان إمبابة تفاجأوا بزيارة أفراد المبادرة ومعهم كميات هائلة من اللحوم، التى وزعوها على الأهالى.

وأضافت أن الشارع كله شعر بالعيد، بسبب هذه الزيارة، وسارع الأطفال بمعاونة أعضاء المبادرة فى توصيل اللحوم إلى المنازل، واستقبلتهم النساء بالزغاريد والترحاب.

وأشارت إلى أن المبادرة أدخلت السعادة والخير على أهالى المنطقة، وأهدت الأطفال أعدادًا كبيرة من البالونات ليلعبوا بها فى الشوارع.

ووجهت «شيماء» الشكر للقائمين على المبادرة والرئيس عبدالفتاح السيسى لتدشينه لها، سائلة الله عز وجل أن يمن عليه بالخير الذى يقدمه لشعبه، وأن يجعله عونًا دائمًا للبسطاء والفقراء.