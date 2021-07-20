«أحلى ونص».. أغنية جديدة لـ عمرو دياب

طرح النجم عمرو دياب أغنية جديدة من ألبومه الصيفي الجديد، والتي حملت عنوان "أحلى ونص"- تعد الثالثة من أغاني الهضبة في صيف 2021.

واحتل الهضبة تريند مواقع السوشيال ميديا بعدما طرح الأغنية الثالثة والتي تعاون خلالها مع الشاعر أيمن بهجت قمر وهي من ألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم ومن ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وطرح الهضبة أغنيتين من ألبومه الجديد الذي اعتمد على طرح أغانيه منفردة بعدما طرح أغنية "الدنيا بترقص" ثم طرح بعدها "اتقل".

وكان عمرو دياب قد أثار الجدل خلال الفترة الماضية بعد ظهوره بأحد الحفلات الخاصة، في أحد الفنادق الكبري مرتديًا "حلق" ذهبيًا، حيث تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور والفيديوهات لعمرو خلال الحفل.

ولم تكن المرة الأولى التي يرتدى فيها الفنان عمرو دياب "الحلق الذهبي" فقد ظهر به خلال الإعلان الخاص بعطره الذي حمل اسمه، بالإضافة إلى ارتدائه بكليب أغنية "وأنا معاك" الذي عرض في مارس الماضي.