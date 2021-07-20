الأنبا عمانوئيل يهنئ قيادات الدولة داخل نطاق الإيبارشية بعيد الأضحى

قدم الأنبا عمانوئيل التهنئة بعيد الأضحى المبارك لقيادات الدولة التنفيذية والأمنية والتشريعية داخل نطاق الإيبارشية.

الأنبا عمانوئيل

ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، زار المستشار الوزير مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لتقديم التهاني بعيد الأضحى المبارك، وكذلك قدم التهنئة لجميع القيادات الأمنية والتشريعية والتنفيذية بالمحافظة.

الأنبا عمانوئيل

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأنبا عمانوئيل زار أيضا جميع القيادات بمحافظات قنا، وأسوان، والبحر الأحمر، وعلى رأسهم اللواء الوزير أشرف الدودي، محافظ قنا، واللواء الوزير أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء الوزير عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لتقديم التهاني وأطيب الأمنيات بعيد الأضحى المبارك، داعيًا أن يعيده الله بالخير والسلام والأمن والأمان على الجميع.

الأنبا عمانوئيل

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بهذه المناسبة السعيدة، يتوجه بأثمى آيات المحبة والأخوة، مقدمًا أطيب التهاني القلبية لأشقاء الوطن الحبيب، ولعموم المسلمين، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعيد الأضحى المبارك، داعيًا أن يعيده الله بالخير والسلام والأمن والأمان على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع.

الأنبا عمانوئيل

من جهة اخرى، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم اية ".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الارض الجيدة، وذلك تحت شعار:"وَالَّذِي فِي الأَرْضِ الْجَيِّدَةِ، هُوَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْكَلِمَةَ فَيَحْفَظُونَهَا فِي قَلْبٍ جَيِّدٍ صَالِحٍ، وَيُثْمِرُونَ بِالصَّبْرِ." (لو 8: 15).