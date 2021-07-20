بروتين وفيتامينات وسعرات حرارية.. كل ما تريد معرفته عن فوائد اللحم الضاني

عمت الفرحة في أرجاء مصر والوطن العربي، بحلول عيد الأضحى اليوم، الذى بدأ بالتوجه إلى المساجد لأداء صلاة العيد، ومن ثم ذبح الأضحية، تقربًا إلى الله، وقد تكون هذه الأضحية من الخراف أو الأبقار والجاموس، وفى التقرير التالي، نوضح فوائد اللحم الضاني عن غيرها من اللحوم.

ووفقًا لموقع "healthline" الطبي، نستعرض فى السطور التالية، فوائد لحم الضأن لكونها لحوم غنية بالبروتين عالي الجودة والعديد من الفيتامينات والمعادن، إذ يكون لحم الضأن مكونًا ممتازًا لنظام غذائي صحي، وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول لحم الضأن.

يتكون اللحم الضاني بشكل أساسي من البروتين ولكنه يحتوي أيضًا على كميات متفاوتة من الدهون.

توفر حصة 3.5 أونصة (100 جرام) من لحم الضأن المشوي العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 258

الماء: 57٪

البروتين: 25.6 جرام

الكربوهيدرات: 0 جرام

السكر: 0 جرام

الألياف: 0 جرام

الدهون: 16.5 جرام

بروتين اللحم الضاني

مثل أنواع اللحوم الأخرى ، يتكون لحم الضأن بشكل أساسي من البروتين، فإنه مصدر بروتين عالي الجودة، حيث يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها جسمك للنمو، لذلك، فإن تناول لحم الضأن، أو أنواع اللحوم الأخرى، قد يكون مفيدًا بشكل خاص لكمال الأجسام والرياضيين المتعافين والأشخاص بعد الجراحة.

كما يعزز تناول اللحوم التغذية المثلى كلما احتاجت الأنسجة العضلية إلى البناء أو الإصلاح.

الدهون

يحتوي لحم الحمل على كميات متفاوتة من الدهون بحسب كمية الدهون التي تم التخلص منها، بالإضافة إلى النظام الغذائي للحيوان والعمر والجنس والأعلاف، وهي تتكون أساسًا من الدهون المشبعة والأحادية غير المشبعة، كميات متساوية تقريبًا، ولكنها تحتوي أيضًا على كميات صغيرة من الدهون المتعددة غير المشبعة.

الفيتامينات والمعادن

يعتبر لحم الضأن أيضًا، مصدرا غنيا بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومنها:

فيتامين ب 12: مهم لإنتاج الدم ووظائف المخ، ويحميك من الإصابة بفقر الدم.

السيلينيوم : غالبًا ما تكون اللحوم مصدرًا غنيًا للسيلينيوم ، على الرغم من أن هذا يعتمد على تغذية الحيوان المصدر.

الزنك: عادة ما يتم امتصاص الزنك من اللحوم بشكل أفضل من النباتات، إنه معدن أساسي مهم للنمو وتكوين الهرمونات ، مثل الأنسولين والتستوستيرون.

النياسين: يقدم النياسين، الذي يُسمى أيضًا فيتامين ب 3 ، مجموعة متنوعة من الوظائف المهمة في جسمك.

الفوسفور :يوجد الفوسفور في معظم الأطعمة ، وهو ضروري لنمو الجسم والحفاظ عليه.

الحديد: لحم الضأن غني بالحديد، وهو متوفر بيولوجيًا بدرجة عالية ويتم امتصاصه بكفاءة أكبر من الحديد الموجود في النباتات.