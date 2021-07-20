الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسني يطرح أحدث أعماله الغنائية «صعبة» (فيديو)

تامر حسني
تامر حسني

أعلن الفنان تامر حسني عن طرح أحدث أعماله العنائية بعنوان "صعبة" عبر حسابه الرسمي بموقع “يوتيوب”.

ونشر حسني صورة لبوستر الأغنية الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلق قائلاً: "طرح أغنيتي الجديدة صعبة علي القناة الرسمية لتامر حسني على الYouTube " .

وتابع حسني قائلاً: "أغنية صعبة من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع: عبد الرحمن شوقي، وماستر: علي فتح الله، وستايليست: دينا نصير، ومهندس الديكور: محمد مصطفي، ومنتج فني: زكريا القفاس إنتاج  TH production حسام حسني، ومدير التصوير:  جلال الزكي، وإخراج : تامر حسني" .

 

وكان الفنان تامر حسني طرح منذ حوالي أسبوعين فيلمه الجديد "مش أنا" والذي لاقى عليه ردود فعل إيجابية.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن فيلم «مش أنا» حقق نجاحا كبيرا فور عرضه بدور العرض السينمائي بمصر والدول العربية، كما أشاد عدد من النقاد بنجاح تامر حسني بفيلم «مش أنا» حيث قال الناقد طارق الشناوي: «تامر حسنى حقق تراكما نوعيا في السينما، وهو تاريخيا المطرب الثانى بعد عبدالحليم الذي استطاع مواصلة مشواره».

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