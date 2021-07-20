لعيد الأضحى .. طريقة عمل عرق اللحمة الباردة بخطوات بسيطة

«دقت ساعة اللحمة».. لا صوت يعلو فوق صوت اللحوم اليوم، حيث تنتشر وجبات "الفتة " وغيرها من الأطعمة الشهيرة بعيد الأضحى.

وتعد اللحمة الباردة من الوجبات اللذيذة والشهية، والتي اشتهرت مؤخرًا في الكثير من المطابخ العربية، حيث تعتبر من الوجبات المفضلة لدى الكبار والصغار، حيث يمكن تحضيرها في دقائق معدودة.

ويتساءل الكثير عن كيفية تحضير عرق "اللحمة الباردة"، فالبعض لا يشتهى تناول الفتة، لذا يعتبر تناول اللحمة الباردة الحل الأمثل.

في هذا التقرير قدم موقع "جست فود" الخاص بإعداد الوجبات، طريقة سهلة لتحضير عرق "اللحمة الباردة" دون عناء أو اللجوء لشرائها من الخارج، وجميع المكونات من المنزل.

مكونات عرق اللحمة الباردة:

عرق لحم أو اللحم الموز

بصل مفروم

4 فصوص ثوم مهروسة

بهارات اللحم وحبهان

زيت زيتون

كزبرة خضراء وبقدونس مفروم

عصير ليمون

ملح وفلفل أسود للتتبيل

1/4 كوب من الكاتشب

1/4 كوب من الماء

طريقة تحضير اللحمة الباردة:

قبل تحضير الوصفة بليلة، يتم صنع فتحات بعرق اللحم وتتبيله بالملح والفلفل وعصير الليمون، بالإضافة البهارات والحبهان ويترك في الثلاجة لمدة 12 ساعة.

تتمثل الخطوة الثانية في فرم البصلة وخلطها مع الثوم المفروم والكاتشب، مع إضافة البقدونس والكزبرة.

في الخطوة الثالثة يتم دهان عرق اللحم بخليط البصل والثوم، ويترك لمدة ساعة في الثلاجة.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة، وفي نفس التوقيت يسخن الزيت في صينية ويتم تشويح عرق اللحم بها بجميع الجوانب لمدة 3 دقائق، ويغطي الصينية بورق الفويل وتخل الفرن لمدة 45 دقيقة.

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بعد النضج يتم إزالة الورق الفويل وتركها في الهواء لمدة 15 دقيقة وتقدم بعد ذلك مع الارز والعيش المحمص، والصلصة الحارة، مع شوربة مرق اللحم.