الثلاثاء 20 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لعيد الأضحى .. طريقة عمل عرق اللحمة الباردة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير اللحمة
طريقة تحضير اللحمة الباردة

«دقت ساعة اللحمة».. لا صوت يعلو فوق صوت اللحوم اليوم، حيث تنتشر وجبات "الفتة " وغيرها من الأطعمة الشهيرة بعيد الأضحى.

 

وتعد اللحمة الباردة من الوجبات اللذيذة والشهية، والتي اشتهرت مؤخرًا في الكثير من المطابخ العربية، حيث تعتبر من الوجبات المفضلة لدى الكبار والصغار، حيث يمكن تحضيرها في دقائق معدودة.

 

ويتساءل الكثير عن كيفية تحضير عرق "اللحمة الباردة"، فالبعض لا يشتهى تناول الفتة، لذا يعتبر تناول اللحمة الباردة الحل الأمثل.

 

في هذا التقرير قدم موقع "جست فود" الخاص بإعداد الوجبات، طريقة سهلة لتحضير عرق "اللحمة الباردة" دون عناء أو اللجوء لشرائها من الخارج، وجميع المكونات من المنزل.

 

مكونات عرق اللحمة الباردة:

 

  • عرق لحم أو اللحم الموز
  • بصل مفروم
  • 4 فصوص ثوم مهروسة
  • بهارات اللحم وحبهان
  • زيت زيتون
  • كزبرة خضراء وبقدونس مفروم
  • عصير ليمون
  • ملح وفلفل أسود للتتبيل
  • 1/4 كوب من الكاتشب
  • 1/4 كوب من الماء

 

طريقة تحضير اللحمة الباردة:

 

قبل تحضير الوصفة بليلة، يتم صنع فتحات بعرق اللحم وتتبيله بالملح والفلفل وعصير الليمون، بالإضافة البهارات والحبهان ويترك في الثلاجة لمدة 12 ساعة.

 

تتمثل الخطوة الثانية في فرم البصلة وخلطها مع الثوم المفروم والكاتشب، مع إضافة البقدونس والكزبرة.

في الخطوة الثالثة يتم دهان عرق اللحم بخليط البصل والثوم، ويترك لمدة ساعة في الثلاجة.

 

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة، وفي نفس التوقيت يسخن الزيت في صينية ويتم تشويح عرق اللحم بها بجميع الجوانب لمدة 3 دقائق، ويغطي الصينية بورق الفويل وتخل الفرن لمدة 45 دقيقة.

 

تابع أيضا 

استعدى للعيد.. خطوات تقديم فتة اللحم على الطريقة المصرية

تردد قناة mbc وقائمة افلام اول ايام عيد الاضحى 2021

 

بعد النضج يتم إزالة الورق الفويل وتركها في الهواء لمدة 15 دقيقة وتقدم بعد ذلك مع الارز والعيش المحمص، والصلصة الحارة، مع شوربة مرق اللحم.

 

اللحمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

الأكثر قراءة

جبهة تحرير تيجراى تعلن أسر رئيس عمليات القيادة الشرقية للجيش الإثيوبى

منتفعو حملات المبادرة الرئاسية لتوزيع لحوم الأضاحى: أشعرونا بفرحة العيد

مصدر أمنى يكشف حقيقة هدم بلطجية لمنزل بالقوة فى رشيد

السيسى ورئيس الوزراء البريطانى يبحثان تطورات قضية سد النهضة

آخر حوار لعبلة كامل: بنتى «حولة».. وبخاف من الأدوار العالية

عروض مغرية لكارتيرون.. ومدرب الزمالك يحسم قراره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 

الدفاعات السورية تحبط هجومًا إسرائيليًا على حلب