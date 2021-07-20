«مصر الخير» تواصل عمليات ذبح الأضاحى ضمن مشروع الصكوك

بدأت مؤسسة "مصر الخير" ذبح الأضاحي ضمن مشروع "صكوك الأضاحي" عقب صلاة عيد الأضحى مباشرة حيث قامت المؤسسة بعمليات بث مباشر لعمليات الذبح عبر صفحات المؤسسة بمواقع السوشيال ميديا؛ حتي يتثني للمتبرعين بالصكوك مشاهدة عمليات ذبح الأضاحي لحظة بلحظة عبر البث المباشر لذبح الأضاحي.

وتستمر عمليات الذبح على مدار أيام التشريق لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا فى جميع المحافظات.

وشهدت مؤسسة "مصر الخير" استعدادات مكثفة لبدء عمليات ذبح الأضاحي من خلال مشروع "صكوك الأضاحي" حيث قامت بحجز ما يزيد عن ٦٠ مجزر لبدء عمليات ذبح الأضاحي عقب صلاة عيد الأضحي خلال الموسم الحالي، ضمن منظومة عمل صك الأضحية بالمؤسسة والتي تنفذها للعام السابع علي التوالي.

وتنتشر مزارع مؤسسة مصر الخير للانتاج الحيواني في محافظات: البحيرة ودمياط وبني سويف والوادى الجديد وطور سيناء بمحافظة جنوب سيناء.

وقال أحمد علي، المدير التنفيذي لبرامج مؤسسة "مصر الخير" إن مؤسسة مصر الخير تستهدف من خلال مشروع "صك الأضحية" لهذا العام الوصول إلى 2 مليون مستفيد من الأسر الأكثر احتياجا، حيث يقوم المتبرع بشراء صك الأضحية والذي يزن 27 كيلو جرام من اللحوم البلدي من المؤسسة بقيمة 3500 جنيه، ثم يحصل من خلاله المضحي على 9 كيلو جرام من اللحوم، في حين يحصل المستحقين على 18 كيلو جرام يتم توزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا في المحافظات".

وأوضح إن عدد رؤوس الأضاحي هذا العام بالمؤسسة تعدت 5 آلاف رأس يتم ذبحها في أيام التشريق خلال عيد الأضحى المبارك 2021.

أضاف المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، أن عدد المجازر التي يتم ذبح الأضاحي بها يبلغ أكثر من ٦٠ مجزر، مشيرا إلى أن جميع لحوم صكوك الأضحية بمؤسسة مصر الخير يتم ختمها بالختم الأحمر البلدي، حيث أن رؤوس العجول يتم تربيتها في مزارع مؤسسة مصر الخير المنتشرة بعدة محافظات ويتم ذبحها ضمن منظومة صك الأضحية بعد وصول سن العجل للسن الشرعي للذبح.

أشار إلى أن "مصر الخير" وفرت أكثر من 60 عربة دبابة حمولتها تصل طن ونصف الطن، فضلا عن 20 عربة جامبو حمولتها تصل 5 طن، إضافة إلى 30 عربة لنقل كركس الذبيحة، وذلك ضمن خطة نقل وتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات.