مصرع موظف غرقًا داخل حوض الأمونيا فى محطة شرب الرحمانية

لقي موظف في محطة رفع مياه الشرب بالرحمانية بمحافظة البحيرة، مصرعه غرقًا بحوض الأمونيا بالمحطة وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية المركزي بالرحمانية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الرحمانية المركزي يفيد بوصول موظف بمحطة رفع مياه الشرب بالرحمانية جثة هامدة وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وفاة "إبراهيم أحمد إبراهيم محمود السيد"، 22 عامًا "فني بالمحطة"، ومقيم بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، غرقًا جراء سقوطه بحوض الأمونيا بمحطة رفح مياه الشرب بالرحمانية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة وجار استخراج تصريح الدفن.

كما شهدت محافظة البحيرة مصرع تاجر وزوجته في الحال، بينما أصيب طفلهما بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب سيارة بمصرف بمدخل مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي فى مصرف بمدخل المدينة اتجاه كفر الدوار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم بهاء الكردي، مدير إدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم استخراج السيارة والضحايا.

وأسفر الحادث عن مصرع عزت. ع. ل، وزوجته وإصابة طفلهما بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوالمطامير المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والطفل لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات لسرعة استخراج التصريح بدفن الجثة.