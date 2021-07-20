إيران تفرض العزل العام أسبوعًا لمكافحة موجة خامسة من كورونا

أفاد التليفزيون الرسمي بأن إيران فرضت إجراءات العزل العام لمدة أسبوع في العاصمة وإقليم مجاور،اليوم الثلاثاء، بعد أن وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي وسط موجة خامسة من الجائحة.



وتشمل إجراءات العزل إقليمي طهران وألبرز، وسيُسمح فقط استمرار عمل الأنشطة التجارية الأساسية، وقال التليفزيون إنه يتعين إغلاق معظم المكاتب والمسارح والمنشآت الرياضية في إطار جهود منع انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى.

وسجلت إيران، وهي بؤرة الجائحة في الشرق الأوسط، 27444 إصابة جديدة، اليوم الثلاثاء، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 25582 والمسجل في 14 أبريل نيسان. وارتفع عدد الوفيات بواقع ،250 ليصل إلى 87624 إجمالا.

وتتعرض الحكومة لاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي بسوء الإدارة بسبب بطء حملة التطعيم في البلاد، حيث حصل 2.3 مليون فقط من إجمالي 83 مليون نسمة على جرعات التطعيم الكاملة. وألقى مسئولون باللوم على العقوبات الأمريكية في عرقلة جهود شراء لقاحات أجنبية وتأخر تسليمها.

ترتيب إصابات كورونا على مستوي العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.