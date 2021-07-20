الثلاثاء 20 يوليو 2021
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سياسي

«مستقبل وطن» يوزع لحوم الأضاحي على أسر الفيوم وجنوب سيناء

أمانة مستقبل وطن
أمانة مستقبل وطن الفيوم

وزّعت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز طامية في الفيوم لحوم الأضاحي على المستحقين من البسطاء  بقرى المركز وتوابعها وذلك بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

تم التوزيع تحت إشراف محمود عمر، أمين حزب مستقبل وطن بالمركز وأمناء مساعدي المركز وهيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية بالمركز من خلال قيام فرق عمل لأمانة الحزب بالمرور على المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا، لضمان وصولها للأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار أمين الحزب إلى أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم البسطاء بمختلف القرى والمراكز من خلال توفير المساعدات وإطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عنهم في إطار مبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك انطلاقا من دور مستقبل وطن المجتمعي تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وتفعيلاً لدور الحزب ومشاركته للدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن، لتخفيف العبء عنه ودعم الأسر الأكثر أحتياجًا في الفيوم تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحي أمين الحزب بالمحافظة.

كما قامت أمانات الحزب المختلفة بمدن جنوب سيناء بتوزيع لحوم الأضاحي على المواطنين بمناسبة العيد، حيث تم توزيع اللحوم بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ من خلال فرق عمل الحزب وفقًا لكشوف المستحقين، على أن يتم استكمال التوزيع في بقية مدن المحافظه تباعًا.

وتقدم حزب مستقبل وطن بخالص التهاني وأسمى التبريكات للرئيس السيسي وللشعب للمصري بمناسبة عيد الأضحى، ولكل عائلة (مستقبل وطن) في ربوع مصر.

حزب مستقبل وطن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المهندس ـأشرف رشاد عيد الأضحى المبارك الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمه

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