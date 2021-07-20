الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء العراقي: نرغب في تنمية العلاقات الإيجابية مع دول الجوار

الكاظمي
الكاظمي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، رغبة العراق في تنمية العلاقات الإيجابية مع كل دول الجوار والمنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان نشرته فضائية "السومرية نيوز"، أن "الكاظمي تلقى اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وأضاف البيان، أن "الجانبين تبادلا التهاني والتمنيات بأن تعود هذه المناسبة المباركة على الشعبين العراقي والإيراني بالخير والازدهار والاستقرار، وتجاوز المصاعب والتحديات".

وعبّر الكاظمي، خلال الاتصال، عن "صميم رغبة العراق في تنمية العلاقات الإيجابية مع كل دول الجوار والمنطقة، وتضافر الجهود للتركيز على محاربة مخاطر الإرهاب".

من جهته، أكد روحاني "تطلع إيران حكومة وشعباً إلى توطيد علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتأييده جهود العراق الرامية إلى تعزيز الأمن والتنمية المستدامة بما يخدم جميع الشعوب المتآخية المحبة للسلام".

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وائل لطفي

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